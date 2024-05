Scoprire Ca’ Romanino

Con “In canto agreste“ parte domenica la serie di iniziative che la Fondazione Ca’ Romanino promuove per far vivere la casa progettata dall’architetto Giancarlo De Carlo per la famiglia Morra-Sichirollo nelle campagne di Urbino. "La cucina a Ca’ Romanino è sempre stata uno strumento per favorire incontri – spiega Gianluca Annibali, presidente della Fondazione –. Vogliamo seguire tale vocazione e usare cibo e vino per far conoscere questo luogo speciale". Il ritrovo sarà alla Pieve di San Cassiano, alle 16,30, per una passeggiata guidata fino alla casa. Nel giardino aperitivo e “The Living Road“, musica di Lhasa De Sela. Costo 20 euro, prenotazioni 320 2136885.