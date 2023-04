Scritte deliranti deturpano la Corte Alta

La scritta che vedete ("tu sai come amarla sei il mio cancro") è stata lasciata da uno sconsiderato sul muraglione che affianca la scalinata che da via Nazario Sauro sale verso la Corte Alta. Siamo in via Lavinia Feltria della Rovere. Non solo è di pessimo gusto e offensiva per chiunque abbia dovuto vedere da vicino la devastazione che provoca un tumore nelle persone che ami, ma è lì almeno da febbraio, assieme ad altre sentenze imperiture tutte più o meno della stessa levatura intellettuale.

C’è chi ha postato una foto della scritta su Facebook con inserita la dicitura "@ultimagenerazione anche a fossombrone": l’unico problema è che quasi certamente la vernice in questo caso non è lavabile…

Ma da quelle parti non lasciano solo scritte imbecilli, lasciano pure tanta spazzatura, come se uno dei posti più belli e scenografici di Fossombrone si potesse trattare come una discarica. La foto che vedete è stata presa tempo fa da un aderente al gruppo politico Progetto Comune, di cui è rappresentante in consiglio Gloria Mei. Diremmo che non ha molto bisogno di commenti.