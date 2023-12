Catturato Marcelli, il sollievo delle ex. "Diceva, se mi succede qualcosa ho amici su cui contare"

Pesaro, 12 dicembre 2023 – Una di loro, quella che ha 40 anni, ha pianto di felicità quando la sua legale, Elena Fabbri del foro di Rimini, ieri le ha detto che i carabinieri avevano preso Marcelli: "Non vivevo più, ogni giorno avevo il terrore che mi rispuntasse davanti – dice la donna raggiunta dal ’Carlino’ al telefono – stavo male, ancora devo realizzare questa notizia, ma ora ricomincio vivere. Un grazie ai carabinieri".

L’altra ex compagna di Marcelli, anche lei sentita al telefono, dice: "Sono sollevata, e ringrazio i carabinieri, che so che hanno fatto un gran lavoro di squadra. Ma quasi non ci credo, che l’abbiano preso. Mi viene da dire che dovrebbero fargli il test del Dna. Nel senso che lui è uno bravo a nascondersi. Me lo aveva detto, quando a volte parlava di quello che gli poteva succedere, se avesse avuto problemi con la giustizia: ’ho degli amici, che possono aiutarmi e proteggermi’".

Ambedue le donne, comunque, vivevano nel terrore dopo la fuga del loro ex. Anche perché in un caso Marcelli, tempo fa, era riuscito a trovare, dopo che qualcuno gli aveva dato l’indirizzo, la struttura protetta dove era ospite con il figlio una delle sue ex, appunto per tenerla lontano da lui. In quel caso, Marcelli aveva violato il divieto di avvicinamento. E il fatto aveva suscitato ovviamente allarme e paura nella sua ex compagna.

Come sia iniziata e sia sia sviluppata la fuga di Marcelli, se cioè il 49enne ha fatto tutto da solo o meno, è una delle prime cose che i carabinieri dovranno accertare, se non l’hanno già fatto. E l’altro mistero, forse meno difficile da svelare, è capire che fine abbia fatto il braccialetto elettronico che Marcelli indossava quando stava scontando i domiciliari a casa della madre, in zona Chiusa di Ginestreto. Perchè per ora, il braccialetto non si trova.