Addio a Serenella Albonetti, imprenditrice illuminata morta a 62 anni

Pesaro, 5 settembre 2023 – La dolcezza femminile e la determinazione di donna con spiccate doti di imprenditorialità e una propensione a vedere sempre il meglio in ogni situazione, anche nella sua di salute, che negli ultimi mesi si era fatta molto seria. Lascia un grande vuoto in chi l’ha conosciuta Serenella Albonetti, 62 anni, titolare di As tecnologie di sicurezza, la ditta che si occupa di sistemi di allarme certificati di alta qualità, nonché ex componente del Consiglio direttivo di Confcommercio. Serenella se n’è andata ieri attorno alle 13.

La malattia, che l’affliggeva da qualche mese, non le ha lasciato scampo anche se lei ha cercato sempre di guardare oltre e programmare il futuro assieme al marito Paolo Nicolini con cui aveva creato trent’anni fa l’azienda leader nel settore dei sistemi di allarme di qualità: "Lascio una grande donna", il commento del marito in lacrime. Con lui i figli Daniele ed Elisa.

"Serenella – dice il direttore di Confcommercio Marche nord Amerigo Varotti – è stata membro di giunta di Confcommercio Pesaro Urbino Marche nord e dirigente della nostra associazione Terziario donna. Le sue aziende erano ovviamente iscritte a Confcommercio e soprattutto per il settore della sicurezza e degli impianti antifurto allarme era un nostro punto di riferimento, oltre che il nostro fornitore. Una famiglia di imprenditori: lei insieme al fratello gestivano anche strutture ricettive a Senigallia. Una grave perdita per la nostra associazione anche perché Serenella era molto giovane, una ragazza molto intraprendente, con grande capacità di interpretare il ruolo imprenditoriale all’interno di un’organizzazione di categoria. E’un dramma, un forte dispiacere per me e per tutta la dirigenza di Confcommercio che avuto l’opportunità e il piacere di avere Serenella tra i propri dirigenti". Proprio nei mesi scorsi, prima di ammalarsi, Serenella aveva lanciato in città un nuovo progetto per servizi di collegamento allarme tra le abitazioni private, le aziende e gli uffici delle forze dell’ordine per il pronto intervento in caso di furti. Una imprenditrice illuminata, che sapeva vedere oltre, con la positività di un sorriso e la determinazione di chi aveva rilevato la gestione dell’azienda conducendola negli anni ad essere un punto di riferimento per tutti in provincia. Serenella abitava con la famiglia in strada sotto le Selve. Il rosario è oggi alle 19,30 e il funerale domani probabilmente alle 16,30 nella chiesa di Santa Veneranda.