Set in città. C’è Gabriele Cirilli

Ciak si gira. E Pesaro, con il suo centro storico, sta diventando un set a cielo aperto. Proprio ieri tra piazzale Lazzarini e via Passeri Gabrielle Cirilli era impegnato nelle pose per il thriller ‘Miopia. Le identità nascoste’ di Rocco Mortelliti. Il lavoro procede serrato da giorni per ultimare il lungometraggio. E il pubblico già lo aspetta, In tanti, anche ieri attorno le 17.30, si sono fermati per rubare uno scatto da mandare ad amici e conoscenti o semplicemente per ammirare live le scene che vedremo montante e in pellicola nei prossimi mesi. Il set era appunto quello adiacente al Teatro Rossini, zona viva della città e che ha catalizzato ancora più pesaresi dopo la vasca in via Branca e i pendolari che andavano in stazione. Le riprese proseguiranno anche nei prossimi giorni e sempre con il centro storico pesarese come set. Oltre a Cirilli impegnati nella pellicola ci sono anche Francesca Rettondini e Nino Frassica.