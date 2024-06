"Si parte da Maretto ma non da Stazzonelli"

Se la nuova Vuelle parte con un solo contratto firmato, proveniente dal settore giovanile, ovvero quello della guardia italo-argentina Octavio Maretto, è ormai quasi scontato che la coppia con Umberto Stazzonelli non sarà riproposta in serie A2, visto che il giovane di Anzio non pare rientrare nel progetto in fase di studio di Sacripanti. In realtà la nuova Vuelle ha già fatto sapere di voler investire sul settore giovanile, basandosi anche sul fatto che in A2 ci vorranno almeno quattro squadre nei campionati nazionali per accedere ai premi del settore giovanile e non tre come avvenuto l’anno scorso con la riduzione delle squadre. "Il settore giovanile è stato in questi anni – sottolinea Arceci – un fiore all’occhiello, soprattutto con la quadra under 19. Dobbiamo tenerlo stretto e rilanciarlo. Consentendo di rilanciare un po’ di pesaresità anche in prima squadra. Sarebbe bello vedere in campo qualche pesarese in più. E’ un obiettivo importante". Tanto che dopo aver semi annunciato, attraverso una domanda a Sacripanti la conferma dello staff di serie A con Giacomo Baioni e Luca Pentucci in panchina a fianco del coach ("Con Giacomo ci ritroviamo dopo 15 anni – ha sottolineato Pino ricordando il passato comune sulla panchina biancorossa – e sarà con noi anche Luca"), lo stesso Arceci ipotizzava una scelta similare nella gestione del settore giovanile, che nelle ultime tre stagioni ha fruttato premi per 160 mila euro con i risultati dell’Under 19 finiti poi spesso nel bilancio della A1. "Ora inizia – anticipa Sacripanti – un lavoro molto forte anche di staff per la scelta dei giocatori e le gerarchie interne. E’ un bel ritorno dopo tanti anni con Giacomo Baioni, che allora era un culturista che faceva l’allenator. Poi mi occuperò anche del settore giovanile e del ruolo di un personaggio come Valter Magnifico, con cui ho lavorato e vinto in Nazionale".