"Sicurezza col vigile e più decoro". Tutte le richieste del Quartiere 3

"Vigile di quartiere, maggiore cura del verde e, prima di tutto, attenzione per l’associazione Asd Sordi che non può abitare integralmente la sede, in strada Borgo di Ginestreto, per via dei necessari interventi da fare, ma che non vengono fatti dall’amministrazione comunale. Insomma chiediamo più attenzione per i borghi del Quartiere 3, Colline e Castelli". E’ rivolta al sindaco Ricci e non a Babbo Natale la lettera scritta dai consiglieri di quartiere (lista di centrodestra Ascoltiamo Pesaro) – Massimo Agostini, Fulvia Sacchi e Luigi Del Vecchio.

La lista delle osservazioni, fatte contestualmente al Quartiere 3 quando si è discusso su come investire le risorse del bilancio partecipativo, è fitta di spunti: "Sul tema della sicurezza chiediamo – dicono Agostini, Sacchi e Del Vecchio – un maggiore presidio attraverso la figura del vigile di quartiere, ribadendo che il primo modo di creare sicurezza è quello di investire sull’illuminazione dei luoghi pubblici di ritrovo". Poi piccoli, ma significativi interventi: "Abbiamo evidenziato per Candelara, interventi per il rifacimento della staccionata di via dell’Arcobaleno. Anche l’isola ecologica di via Bellavista, angolo via Ferriera andrebbe risistemata, magari coperta da una struttura in legno che eviti l’attuale accumulo selvaggio di rifiuti. Dopo aver acquistato i giochi per l’asilo di Candelara – concludono – sarebbe ragionevole trovare i soldi che servono per impiantarli e renderli fruibili". Infine investirebbero su un servizio navetta e sulla manutenzione delle fontane. "Chiediamo anche una revisione del sistema delle fontanelle pubbliche dell’acqua – spiegano – di queste diverse sono mal funzionanti ed, in alcuni punti, non ci sono dove servirebbero". Da qui la proposta richiesta di prevedere l’installazione di una nuova fontanella nei pressi della pista polivalente di Candelara.

"Si tratta di esigenze semplici – concludono – raccolte tra i cittadini con cui ci confrontiamo quotidianamente. Infine continuiamo a ritenere prioritario per il nostro territorio un sistema di navette che, partendo dal centro di Pesaro, possa portare pesaresi e turisti nei nostri borghi, non solo durante Candele a Candelara, ma per tutto l’anno, a partire dal periodo estivo. Questa richiesta, che come centrodestra portiamo avanti da anni, è stata a più riprese ignorata dall’amministrazione".

Solidea Vitali Rosati