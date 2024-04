Sicurezza: la festa della polizia: "Due donne ai vertici provinciali. Che sia un esempio per tutte"

"Un momento di grande orgoglio. Siamo due donne e occupiamo i vertici delle autorità provinciali. Spero sia un esempio". Questa la dichiarazione, forte ma spontanea, del prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, al termine della festa per i 172 anni della Polizia di Stato ieri all’Auditorium Scavolini. Parole che sono fatti concreti. Durante la cerimonia il questore Francesca Montereali ha snocciolato le attività svolte dai suoi agenti. Iniziando, però, dal ricordare le morti sul lavoro: "Abbiamo sempre in mente i i caduti e anche la sicurezza che dobbiamo garantire attraverso le volanti, la squadra mobile nelle grandi operazioni o il reparto mobile allo stadio. La nostra è una struttura complessa che ha bisogno del lavoro di tutti e per questo diamo sempre il massimo. Non sempre riusciamo ad ottenere gli ottimi risultati che vorremmo ma non può essere messa in discussione la nostra grandissima dedizione".

Un lavoro continuo e senza interruzioni che ha visto numeri significativi nell’anno di attività preso in esame, aprile 2023-aprile 2024, in tutta la provincia di Pesaro e Urbino. In questo periodo sono arrivate oltre 12mila chiamate al 112 pari ad un 10% di pattuglie in più impegnate. Crescono della metà gli ammonimenti per atti persecutori, 9 quelli emessi lo scorso anno, sempre 9 quelli per violenza domestica (+80%) su 38 richieste ricevute tra stalking e violenze.

Sono state eseguite 12 misure cautelari, tra cui il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa famigliare, in relazione ai reati del codice rosso.

Una provincia ricca di iniziative che, tradotto, significa che la Questura ha predisposto 1566 ordinanze, relative ad altrettanti servizi di ordine pubblico o di vigilanza, con l’impiego di 2400 agenti. Per quanto riguarda la Polizia amministrativa sono stati oltre 17mila i passaporti rilasciati, un 14% in più. Crescono del 22% anche i permessi di soggiorno mentre le espulsioni balzano ad un 65% in più e gli allontanamenti per ordine del Questore toccano il +48% rispetto al passato.

A Fano è cresciuta del 52% la presenza delle pattuglie impiegate con un raddoppio di persone controllate. Gli arresti dai 28 dell’anno prima, sono diventati 55 nel periodo preso in esame e le persone denunciate in stato di libertà sono passate da 104 a 210. A Urbino sono state 290 le pattuglie impiegate, quasi 3mila le persone controllate e circa 1200 i veicoli controllati. Per quanto riguarda la Polfer sono state impiegate 441 pattuglie e gli agenti hanno identificato più di 4mila persone arrestandone 4 . La Sezione della Polizia Stradale di Pesaro ha controllato più di 10mila veicoli e quasi 14mila persone, attività che hanno portato al ritiro di 203 patenti (+43% rispetto all’anno precedente), e di 184 carte di circolazione (+60%). Sono 4 invece le persone arrestate e 99 quelle denunciate.