Silvia Sacchi da Pesaro al piccolo schermo di Rai 1

Pesaro, 20 novembre 2023 – Affiancherà come data journalist il noto mezzobusto di Rai 1 Francesco Giorgino nel suo nuovo programma d’attualità “XXI secolo”, che da lunedì andrà in onda – sempre su Rai 1 – in seconda serata a partire dalle 23. Silvia Sacchi, la 30enne originaria di Urbino e cresciuta a Pesaro, approderà sul piccolo schermo con la responsabilità di declinare i dati in modo accessibile utilizzando un linguaggio tridimensionale che permetterà di inquadrare i temi che durante la messa in onda verranno affrontati dalla trasmissione. Un percorso, quello della giornalista professionista Sacchi, che nasce proprio oltre un decennio fa dalla redazione de Il Resto del Carlino di Pesaro, in concomitanza con Rtv, la tv di Stato Sammarinese. Dopo un periodo di studio all’estero ritorna in Italia e approda da Paolo Liguori in Mediaset alla conduzione del Tgcom24 per poi passare nel giugno del 2021 a SkyTg24 dove per tre anni consecutivi ha condotto le edizioni estive del tg all-news e passando anche a Rai 2 come inviata per il programma di Milo Infante ‘Ore 14’. Ora inizia la nuova avventura alla Rai in un programma di attualità che guarda al futuro dell’Italia e del mondo: tra cronaca, politica, economia e affari esteri. Un programma-scommessa che nasce con l’intento di raccontare l’attualità con una chiave prospettica diversa dal solito Gio.mont