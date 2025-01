Smurano cassaforte e la portano via. Sorpresa: dentro sei pistole

Hanno trovato una cassaforte, l’hanno smurata a se la sono portata via. All’interno c’era una sorpresa: sei pistole, appartenenti al marito della padrona di casa, che sarebbe deceduto.

Il furto è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso in via Carlo Gozzi, vicino alla Flaminia, poco dopo la parrocchia di San Cristoforo, zona Flaminio. Qui i ladri – uno o più di uno, ancora non si sa – hanno forzato una finestra al terzo piano di un palazzo e sono entrati, forse dopo essersi arrampicati, all’interno dell’abitazione. La casa è stata messa a soqquadro. Solo che a un certo punto i ladri scoprono una cassaforte murata, forse nascosta dietro un quadro. La smurano e se la portano via, stavolta scendendo per le scale.

I proprietari si accorgono del furto e chiamano i carabinieri. Saranno i padroni a riferire che oltre a diversi oggetti preziosi la cassaforte conteneva anche delle pistole che erano appartenute al padrone di casa.