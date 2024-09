Sofia, giovane stella del canto. A Castrocaro strega pure Vessicchio

Brilla una nuova stellina nel firmamento artistico pesarese: è Sofia Viggiano, 10 anni, che sabato scorso si è esibita sul palco della finalissima del Festival di Castrocaro. L’accesso al palco nella serata più importante di uno degli storici festival della canzone italiana Sofia se lo è conquistato vincendo la 19esima edizione di Vocine 2024, il festival dedicato ai bambini che accompagna la kermesse per adulti. Sofia, figlia di genitori campani trasferitisi a Pesaro per lavoro, ha sbaragliato la concorrenza con un percorso che parte da lontano: "Ai tempi dell’asilo - racconta il padre Simmaco Viggiano - una maestra ci fece notare che Sofia aveva una voce molto intonata e che avrebbe ben figurato in un coro. Così, come gioco, si è avvicinata già da piccola al canto, prima corale e poi solista, e ora frequenta le lezioni alla Scuola Polvere di Stelle con l’insegnante Susanna Forlani. Quello che ci piace è che nostra figlia vive questa passione come sano divertimento e questo suo trasporto contagia anche noi".

L’avventura di Sofia a Castrocaro è partita da un video online che riprendeva una sua esibizione, inviato ai giudici della manifestazione canora che hanno apprezzato la performance e l’hanno convocata in presenta per un’esibizione dal vivo. Anche qui la Viggiano si è fatta valere di fronte al microfono tanto da qualificarsi all’ultimo atto di Vocine 2024, tenutosi a Aprilia all’Academy Isola degli artisti: qui i giudici della manifestazione hanno apprezzato ancora una volta la voce della bambina, che si è classificata al primo posto ex aequo con Morgana Santini.

Per le due vincitrici si sono aperte dunque le porte del Festival di Castrocaro e sabato scorso si sono esibite nella finalissima condotta da Elenoire Casalegno e Dany Cabras e alla presenza del maestro Beppe Vessicchio in qualità di presidente di giuria. Anche se i giudici non erano lì per giudicare le piccole cantanti, la voce di Sofia non è passata di certo inosservata. Nonostante la sua giovane età, Sofia ha già partecipato a numerosi concorsi e programmi canori, conquistando premi e riconoscimenti come la vittoria al concorso ’Punta alle Stelle’ a Cervia e quella alla 29ª edizione del ’Capitello d’oro’ a Monterinaldo.

Andrea Angelini