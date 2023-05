Sos, istituzioni in campo "Fiume Foglia e dighe, sottopassi e garage: gli osservati speciali"

Massima allerta per le piogge copiose che da ieri sera sono nuovamente scese su tutta la provincia. E scuole chiuse un altro giorno. Questo, in estrema sintesi, il quadro dipinto dal Prefetto Emanuela Saveria Greco dopo il il tavolo, conclusosi alle 19 di ieri, che ha visto riunirsi istituzioni e forze operative - tra cui vigili del fuoco, Protezione civile, Marche Multiservizi e Aspes - per definire le azioni da mettere in atto su tutto il territorio. "Monitoriamo il fiume Foglia e le dighe, ma anche sottopassi e garage privati che per ora risultano le situazioni più critiche. Ci sono tantissimi operatori attivi su tutta la zona che stanno collaborando con istituzioni e cittadini – continua il prefetto -. Sassocorvaro, Cantiano, Gradara e tutte le restanti zone al confine con l’Emilia-Romagna rimangono complesse".

È previsto per le 9 di oggi il secondo tavolo di confronto per delineare la situazione e coordinare gli ulteriori soccorsi. Rimangono chiuse tutte le scuole e sarà sospesa, a causa del maltempo, anche la raccolta domiciliare dei rifiuti. "Sono oltre 50 gli interventi che i vigili del fuoco hanno effettuato – spiega l’assessore Belloni, presente al tavolo di confronto -. Stiamo facendo una scaletta degli interventi in base alle priorità. Come Centro operativo comunale siamo intervenuti principalmente nei sottopassi e nelle strade, mentre la Protezione civile si sta interessando degli allagamenti nelle abitazioni private. Sappiamo esserci molti disagi, tra cui l’inondazione del campo da calcio a Vismara, oltre alle criticità nelle zone periferiche di Villa Ceccolini, Villa Fastiggi e Ponte Valle, dove la terra è franata".

In attesa della risposta alla Stato di emergenza richiesto dal sindaco Ricci, tornano ad essere percorribili, salvo ulteriori precipitazioni copiose, i sottopassi di via Milano, via Rossi e Loreto. Rimangono chiusi, invece, quelli di via Gradara e San Decenzio.

Giorgia Monticelli