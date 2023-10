Sottopasso di via Cairoli: "Serve abbattere le piante"

"E’ mai possibile osteggiare lo sviluppo di nuove infrastrutture utili per la città ed i turisti per difendere piante destinate all’abbattimento perché già infette? E’ mai possibile, in nome delle ideologie, dimenticare il giovamento che da questa opera potrebbero trarne i cittadini più fragili (come gli anziani, i disabili, i genitori e figli nei passeggini) e la viabilità in genere favorendo l’accesso al mare di ciclisti e pedoni?". Se lo domanda il consigliere comunale della Lega Luigi Scoppelliti intervenendo con una sua riflessione nel dibattito sulla realizzazione del sottopasso in viale Cairoli, in concomitanza all’interrogazione presentata in Consiglio Comunale dove la Lega ha chiesto chiarimenti all’amministrazione "su un problema poco evidenziato nelle discussioni sulla salvaguardia degli alberi di questa via" e che "riguarda la presenza, in alcune zone della città, dell’infezione del cancro colorato del Platano dovuta ad un fungo assai nocivo e così chiamata per la colorazione rossastra che assumono i tessuti legnosi della pianta malata". "Come riportato sulla mappa geografica nel sito del Servizio Fitosanitario delle Marche (Amap) - spiega Scoppelliti - Fano è l’unica città delle Marche ad avere aree infette da questa malattia (nelle zone della Paleotta, Poderino, Viale Cairoli e zona Porto, Passeggi e San Lazzaro), in presenza della quale, come previsto da regolamentazioni nazionali, va fatto l’abbattimento delle piante malate e di quelle adiacenti. Questa peculiarità di Fano può essere spiegata considerando il vizio originale che è stato fatto nella piantumazione dei platani con un distanziamento assai ridotto tra i vari alberi, che ha favorito la diffusione del fungo. Da qui l’abbattimento di circa 21 platani tra viale Italia, Cairoli e Don Bosco. Platani, come assicurato dall’assessora Brunori, dei quali è prevista la sostituzione con tipologie di piante differenti e più consone alla morfologia delle vie in questione, al fine di recuperare la necessaria superficie verde andata persa".

L’augurio è che alla luce di queste considerazioni si arrivi alla ragionevolezza e consapevolezza "anche da parte di chi fino ad ora si è opposto al progetto del sottopasso, della grave perdita che può arrecare la mancata realizzazione di un’opera che, comunque, andrebbe rivista, per quanto possibile, alla luce di una visione complessiva di quell’area che comprenda la viabilità, i parcheggi ed il verde urbano a partire da Viale Kennedy fino al Lido, passando per Viale Cairoli e Via Fabio Filzi. E’ questa un’occasione da non perdere".

ti.pe.