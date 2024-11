Stasera a cena è servito il duello Loreto-Bramante

Un giovedì scoppiettante. Oggi al PalaMegabox di Pesaro, c’è Italservice Loreto-Bramante Pesaro. Insomma il derby dei derby, la stracittadina. Il club del presidente Lorenzo Pizza figura in questa giornata da ospitante, palla a due prevista alle ore 20,30. L’Italservice ci arriva forte. Capitan Broglia e compagni stanno trovando una buona continuità di risultati e non vogliono frenare. Loreto infatti guida la classifica della serie B Interregionale con Matelica e Recanati, il Bramante però insegue a due vittorie di distanza. Ci sono tutti gli ingredienti per un derby imperdibile. "È un derby e come tale aperto a qualsiasi risultato – avvisa il general manager del Loreto Federico Ligi -, noi veniamo da una bella vittoria, ma siamo un po’ acciaccati". Il Loreto nell’ultimo turno ha battuto in trasferta il Porto Recanati. "Abbiamo giocato una super partita, ma ora è importante recuperare le forze per affrontare il Bramante", dice coach Gabriele Ceccarelli. Il Loreto è reduce da 4 vittorie consecutive e sulla carta parte favorita. Anche il Bramante comunque arriva a questo importante appuntamento galvanizzato. Infatti i biancoblu nell’ultimo match, quello con Senigallia, hanno conquistato due punti preziosissimi. Sia per la graduatoria sia per il morale. Ed ora stasera il derbissimo, tanto atteso.

b.t.