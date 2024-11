Stefanini, l’arte del gioco di squadra. Un convegno ricorda l’ex politico

"Per te, Marcello - In ricordo di Marcello Stefanini, a 30 anni dalla scomparsa". E’ il titolo del convegno in programma oggi pomeriggio, alle ore 17, nella sala del Consiglio comunale in piazza del Popolo. Sarà una cavalcata fra "storia, battaglie, pensiero, visione e lascito ideologico e materiale di Stefanini, a 30 anni dalla sua scomparsa e a 50 dalla sua esperienza di sindaco di Pesaro che ha segnato la storia politica e amministrative della nostra città", come dice Enzo Belloni, presidente del Consiglio comunale.

Il pomeriggio si aprirà coi saluti istituzionali del sindaco Andrea Biancani, di Belloni e di Serena Boresta, vicepresidente del Consiglio. La narrazione della "Figura politica di Stefanini" sarà a cura dello storico Marco Labbate, vicedirettore di Iscop. A seguire, Matteo Sisti, archivista di Iscop, illustrerà la donazione all’istituto, da parte della famiglia, dell’archivio e delle foto digitalizzate di Stefanini, mentre Fabrizio Battistelli, presidente dell’Ente Olivieri, parlerà della donazione delle foto originali della famiglia al Fondo della Biblioteca Oliveriana. Moderato dalla giornalista Silvia Sinibaldi, il pomeriggio proseguirà con Franco Sotte, già ordinario di Economia e Politica Agraria all’Università Politecnica delle Marche; Giorgio Tornati, ex sindaco di Pesaro e amico e Franco Bertini, giornalista ed ex giocatore di basket. A chiudere la giornata sarà la videointervista a Massimo D’Alema. Nell’immagine che compare sulla locandina della manifestazione un giovane Marcello Stefanini, già in piena veste di politico e amministratore, sorride proprio come sorrideva, ancor molto più giovane, nel lontano 1956, quando a Milano divenne campione italiano Juniores di basket con la maglia della Victoria Benelli e fu premiato come miglior giocatore del torneo.

L’eredità di Stefanini, commenta ancora Belloni "può ancora ispirare il nostro lavoro per la sua visione innovativa e lungimirante". Che era maturata anche sui campi di gioco, con la conquistata capacità di vivere al meglio i rapporti di squadra e individuali determinanti per raggiungere buoni risultati anche in politica. A promuovere l’appuntamento di questa sera sono il Comune di Pesaro - Presidenza del Consiglio, in collaborazione con Iscop - Istituto di storia contemporanea di Pesaro e Urbino, Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani, Centro Studi Marcello Stefanini e Fondazione XXV Aprile. L’ingresso è libero.