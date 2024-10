’Striscia’, che gol capolavoro. Sebastianelli spopola in tivù

Un gol talmente bello che è finito a ‘Striscia la Notizia’ il programma di Canale 5. A segnarlo Alessandro Sebastianelli, attaccante della Frontonese (Seconda categoria). La rete realizzata dal giocatore nella partita Frontonese- Montelabbate di due sabato fa (terza giornata di campionato) è stata proposta all’interno della rubrica ‘Striscia lo Striscione’ di Cristiano Militello. Correva il 34’ del primo tempo quando Sebastianelli si accentrava liberandosi di due uomini prima di scaricare il destro sotto l’incrocio opposto non lasciando scampo al portiere avversario. Un gol di notevole fattura che non è sfuggito agli occhi delle telecamere e che l’hanno riproposto l’altro sera a milioni di spettatori.

Alessandro Sebastianelli classe 2002 residente a Cagli è un attaccante di ruolo, cresciuto nelle giovanili Cagliese, Pergola e Urbania ha debuttato con quest’ultimo in prima squadra in Eccellenza con mister Simone Pazzaglia. Poi è passato al Cantiano in Promozione (7 gol), la stagione successiva a Pergola (6 reti) e due anni fa a Frontone (12 gol nella stagione scorsa) e ora il ‘gollissimo’ riproposto dalla tv. "Ero in casa - dice Alessandro - quando i miei genitori mi hanno chiamato dicendomi che su Canale 5 avevano mandato in onda il mio gol". Una rete che è servita oltre ad aprire le mercature per il successo della squadra, anche per pubblicizzare il nome di Frontone, ridente paese che nello sorso mese di agosto ha celebrato i 50 anni di storia della Polisportiva Frontonese. Polisportiva nata il 9 luglio 1974 e con una caratteristica importante: quella di non aver mai subito o conosciuto inattività, fusioni, trasferimenti, mutamenti di denominazione, cosa assai rara nel panorama calcistico dilettantistico, e la prova provata è la stessa matricola Figc dal 1975: la 62241.

Amedeo Pisciolini