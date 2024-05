Sulle tracce della tintura col guado. Dove andare e come provarla

Dall’azzurro del Guado e dalle antiche leggende del Montefeltro arriva a noi intatto il fascino di magici sentieri che si snodano tra l’arte e i mestieri di un tempo. Un colore che racconta le bellezze di un territorio e di quell’artigianato che ancora oggi tratta le foglie dell’Isatis tinctoria grazie a progetti come #destinazioneguado, che dal laboratorio di ValdericArte Creative Residence, situato nei boschi di Lamoli, propone una "riscoperta attiva" della pianta attraverso una serie di attività destinate a far riscoprire il mondo che si cela dietro a questa essenza, sviluppandone le possibili declinazioni contemporanee per creare un centro che, in collaborazione con altre realtà delle Marche, diventi un punto di riferimento nazionale sul guado.

"Prendendo spunto dagli itinerari del libro “Nel blu di guado“ (Il lavoro editoriale, 2021)" spiega l’autrice Maria Stella Rossi "e dai punti di interesse del territorio legati al guado, è nata l’idea di creare dei percorsi attraverso quello che abbiamo chiamato Guado tour, anche per l’assonanza con il Grand tour, un percorso in tappe composto da una serie di destinazioni unite dal “filo blu di guado“ in collaborazione con le guide turistiche e ambientali Enrica Corsini, Elisa Fabbri e Romina Angeli. Ogni percorso è costituito da due momenti: una visita guidata (turistica o ambientale) ai luoghi che ancora parlano di guado seguita da un laboratorio pratico in bottega condotto dalla sapienza di un maestro artigiano Quest’anno il tour, alla sua seconda edizione, farà tappa a Pergola, Alta Valle del Metauro, Urbino, Piobbico, Pesaro e Montefeltro storico".

Quando il via?

"L’appuntamento è per le ore 10 all’ingresso del Museo dei Bronzi dorati di Pergola. Il tour del mattino terminerà dopo un’ora e mezza alla chiesa di Santa Maria delle tinte. Sempre dalle ore 10 “Esperienza Blu“ a cura di Simona Fronzi con laboratori interattivi e alle 17 talk sul colore naturale".

Gli appuntamenti successivi?

"Il 25 maggio saremo nell’Alta Valle del Metauro, il mattino visita a Urbania e il pomeriggio visita e laboratorio al Museo del guado di ValdericArte; l’8 giugno il tour fa tappa a Urbino con visita alla città durante la mattina e per il laboratorio pomeridiano presso la Stamperia Ca’ Virginio con Carla Luminati, il 22 giugno tappa a Piobbico con visita naturalistica e nel pomeriggio laboratorio di tessitura con Michela Formica presso IMM Antiche Manifatture Artistiche, il 3 agosto tappa a Pesaro per visitare i musei civici e per il laboratorio di corniceria con Susanna Strapazzini presso “Le cornici Pari“ e infine il 21 settembre si farà tappa a Piandimeleto e al Convento di Montefiorentino con il laboratorio di stampa block print con Emanuele Francioni dell’Antica Stamperia Carpegna".

Per partecipare prenotazioni entro il giovedì precedente la visita chiamando 328 3380906 o alla e-mail stella@valdericarte.com

Tiziano V. Mancini