Super Ahmad non basta, frenata Vuelle

Una maratona finita con l’amaro in bocca quella di Orzinuovi. La Vuelle cade dopo due tempi supplementari e dopo aver sbagliato per due volte il tiro della vittoria: alla fine dei tempi regolamentari con Petrovic, poi allo scadere del primo overtime con Ahmad. Giusto il verdetto del campo che ha premiato la squadra che ha suddiviso di più le responsabilità, con 4 uomini in doppia cifra – sorprendente il classe 2002 Bertini accanto agli americani e a Bossi, che viene dalla serie A – mentre Pesaro è apparsa più somigliante a quella dell’inizio, disperatamente aggrappata a Khalil Ahmad che ha segnato 45 punti purtroppo inutili ai fini del risultato. Un peccato, ma la legge dei grandi numeri (Orzinuovi in serie negativa da 10 partite) prima o poi s’infrange.

Partenza identica a quella di Cento: addormentata. Orzinuovi comincia a spron battuto, 7-0. Passano 3’ prima che Maretto imbuchi la tripla che sveglia i compagni. Leka inizia con King in panca, schierando Zanotti e Petrovic insieme, col serbo che monta la guardia su Williams. Ahmad ci mette un amen a scaldare la mano, che diventa presto bollente: suo il primo sorpasso su scarico di Bucarelli (10-11 al 6’). Poi Leka rivoluziona il quintetto cambiando faccia alla squadra: dentro King, Lombardi e De Laurentiis. I lombardi appaiono determinati e ad inizio 2° quarto danno il primo strappo con una fiammata di Bertini, Petrovic risponde dall’arco, poi si accende Simmons che con 7 punti di fila fa il break (34-27 al 15’). Timeout per riordinare le idee e la Vuelle esplode un 11-0, sfruttando l’antisportivo commesso su Lombardi dopo canestro segnato.

Sul 34-38 Pesaro vorrebbe volare via ma non ci riesce perché nessuno riesce a tenere lo scatenato Simmons e gli ultimi minuti del 1° tempo sono un corpo a corpo in cui Ahmad si esalta andando al riposo con 25 punti già nel carniere. Inizia la ripresa e i biancorossi gauadgnano 7 punti di margine (52-59) ma non capitalizzano, Imbrò pesta la riga e la palla torna ai padroni di casa che rintuzzano con Bossi e Bertini, il parziale di 12-0 riapre il match al 28’ (64-59). Ahmad ha già 30 punti e poco aiuto dai compagni in attacco.

Orzinuovi ci crede e a 3’ dal gong, sul 76-70, sembra dura risalire, ma ci pensa Bucarelli con un gioco da 4 punti a tenere viva la fiamma, poi una sequela di errori da ambo le parti, finchè Ahmad sorpassa (76-77), Simmons mette solo un libero e la Vuelle ha la palla della vittoria, sbaglia Ahmad, Petrovic si trova fra le mani ancora il pallone ma sbaglia. Overtime. Dove si viaggia appaiati, la Vuelle va in vantaggio con uno schiaccione di Ahmad (81-83), ma Williams da sotto pareggia e Ahmad fallisce il tiro della vittoria. Al secondo supplementare, con De Laurentiis già fuori per falli, Pesaro non ne ha più.

Il tabellino

Gruppo Mascio 103 – Carpegna Prosciutto 98 d2ts

GRUPPO MASCIO : Loro 2, Bossi 17, Williams 21, Bertini 17, Bergo ne, Costi 5, Bogliardi 2, Guariglia 5, Simmons 25, Haidara ne, Moretti 9. All. Ciani.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Petrovic 6, Cornis, Maretto 5, Imbrò 2, De Laurentiis 6, King 13, Bucarelli 11, Lombardi 6, Zanotti 4, Ahmad 45. All. Leka.

Arbitri: Radaelli, Lupelli, Rezzoagli.

Parziali: 20-18, 46-48, 68-65, 77-77, 83-83. Tiri liberi: Orzinuovi 14/22, Pesaro 17/21. Tiri da 3 punti: Orzinuovi 15/34, Pesaro 15/42. Rimbalzi: Orzinuovi 41, Pesaro 42. Antisportivo a Moretti. Tecnico a Ciani. Usciti per falli: De Laurentiis e Bucarelli.