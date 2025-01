Tac e risonanza ultramoderne per il cuore

Risonanza e Tac per prevenire e curare le malattie cardiache. E’ la nuova offerta che arriva in città grazie al centro San Pellegrino e grazie alla collaborazione con il Centro Cardiologico Monzino di Milano. Il professor Gianluca Pontone (foto), vicedirettore scientifico e Direttore del Dipartimento di Cardiologia e Imaging Cardiovascolare dell’ospedale specialistico Monzino di Milano, docente Universitario presso l’Università degli Studi di Milano, ha inaugurato il servizio spiegandone il significato: "La collaborazione tra il nostro centro e il San Pellegrino rientra in un progetto nazionale. Tac e risonanza magnetica vengono applicate alle patologie cardiovascolari. La Tac è molto utile per i pazienti che hanno problemi alle coronarie, il classico sintomo del dolore toracico, o difficoltà di respiro sotto sforzo. In passato per avere queste risposte servivano esami invasivi, grazie a queste tecnologie possiamo studiare le coronarie in maniera non invasiva. Tac preziosa per prevenire le forme iniziali di aterosclerosi".

Quanto alla risonanza magnetica, aggiunge il professor Pontone, "essa permette lo studio della struttura muscolare del cuore: un aspetto fondamentale nella vasta branca delle patologie legate al ritmo cardiaco, specie per quelle persone che soffrono di aritmie, ma anche per i pazienti che lamentano patologie al muscolo cardiaco. Se consideriamo queste tre aree, le coronarie, cioé il flusso del sangue al cuore, le aritmie e il muscolo cardiaco, abbiamo di fatto la possibilità di indagare la maggior parte delle problematiche cardiovascolari grazie a queste metodiche avanzate".

Esami semplici ma ultraspecialistici, visionati, conclude il professor Pontone, "dall’equipe dell’ospedale Monzino: un po’ come essere a Milano e invece l’esame si fa a Pesaro". Il Monzino è una eccellenza.

d. e.