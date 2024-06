Tanti comuni con un solo candidato. La sfida sarà per avere il quorum

Tante le sfide elettorali dell’entroterra urbinate che entreranno oggi nel vivo per designare i primi cittadini dei grandi o piccoli comuni delle aree interne. Tra sindaci uscenti che ci riprovano e nuovi candidati, in tutti i casi si tratta di liste civiche; in alcuni comuni, soprattutto i più piccoli dove si presenta una sola lista, la sfida sarà contro il commissariamento.

A Borgo Pace la candidata è Romina Pierantoni a capo della lista Progetto Borgo Pace: per lei si tratterebbe della quarta legislatura, probabilmente un record per una donna. Scendendo a valle seguendo il corso del Metauro sarà una sfida a colpi di preferenze a Mercatello sul Metauro dove il sindaco uscente Fernanda Sacchi, in comune dal 2014, guida la lista Continuare per Mercatello che si contrappone ad un altro nome noto della politica locale, Alfiero Marchetti, capolista di Uniti X Mercatello. Niente elezioni invece a Sant’Angelo in Vado e Fermignano, mentre ad Urbania si sfideranno l’uscente primo cittadino Marco Ciccolini a capo di ViviAmo Urbania, già due mandati nel palazzo comunale di piazza della Libertà, e Jacopo Celi, 24 anni, il più giovane candidato sindaco della provincia e alla guida di Urbania AlternAttiva. A Peglio lista unica dal nome Peglio Vivo che propone Livio Talozzi come candidato sindaco. A Carpegna, invece, il sindaco uscente Mirco Ruggeri ci riprova con la lista Per Carpegna, a sfidarlo sarà Marco Marchini di Siamo Carpegna. Niente elezioni a Frontino, mentre a Belforte all’Isauro l’unica lista è quella di Federica Battazzi con Per un paese in Comune. A Piandimeleto il sindaco uscente Veronica Magnani si ripresenta alle urne con Avanti Insieme, anche lo sfidante sarà lo stesso di cinque anni fa, Nicolò Pierini con la lista Voltiamo Pagina. A Lunano tra Mauro Dini e la terza fascia tricolore c’è la sfida al raggiungimento del quorum. A Sassocorvaro-Auditore si presenta una inedita sfida a tre: ai nastri di partenza si presentano Daniele Grossi, sindaco uscente, con la lista Uniti verso il futuro; Silvia Venerucci con la lista Condivisione e Partecipazione e Livio Mercatelli per Insieme per un futuro migliore.

Anche a Pietrarubbia, 581 abitanti, sono 3 le liste in gioco: al sindaco uscente Maria Assunta Paolini e la sua lista Uniti per Pietrarubbia si contrappongono Claudio D’Angeli capolista per Noi Siamo Pietrarubbia e Lucio de Salvatore di Sovranisti per l’Italia. A Monte Grimano Terme lista unica con il gruppo di Noi per un futuro nuovo che propone la conferma dell’uscente Elia Rossi, e sfida contro il quorum sarà anche a Monte Cerignone con la candidatura di Davide Giorgio Giorgini per la lista Insieme per Monte Cerignone. A Macerata Feltria Massimo Gorgolini guida la lista Macerata Feltria Viva che dovrà vedersela con Andrea Sartori di Una Nuova Storia. A Montecalvo in Foglia lista unica guidata Impegno Comune guidata da Donatella Paganelli. A Cantiano Democratici per Cantiano del sindaco uscente Alessandro Piccini sfida Cantiano Attiva di Luigi Soriani, mentre a Cagli lo scontro è tra l’uscente Alberto Alessandri di Cagli Futura e Alberto Mazzacchera di Fare Comune. A Piobbico unica lista con il riconfermato Alessandro Urbini di Continuità e Rinnovamento per Piobbico – Impegno e Concretezza, ad Apecchio invece l’uscente Vittorio Alberto Nicolucci dovrà vedersela con Maurizio Caselli, candidato per Apecchio Civica.

Ad Acqualagna sfida tra Laura Biagiotti di Prospettiva Futuro e Pier Luigi Grassi con Uniti per Acqualagna mentre a Frontone lista unica che vuol confermare il sindaco uscente Daniele Tagnani con la sua lista Progettiamo Frontone. A Pergola l’uscente primo cittadino Simona Guidarelli a capo di Al Centro Pergola sfida Diego Sabatucci di Pergola nel Cuore.

Andrea Angelini