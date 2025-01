Teatro Cust2000 festeggia con un’intera stagione di eventi

Quarantacinque anni non sono un traguardo irrilevante e il collettivo Teatro Cust2000 ha deciso di festeggiarli con un’intera stagione di eventi, intitolata ‘Sementi. Coltivare l’arte’, in partenza venerdì 31 gennaio e che si protrarrà fino a tutto il mese di maggio.

"L’evento inaugurale – ha detto Donatella Marchi, direttrice del collettivo nato nel 1980, alla presentazione ieri in municipio – si terrà alle ore 18 alla sala Vecchiotti (via Valerio 30) e ospiterà Marco Chiarabini, nostro ex allievo che farà un concerto live di melodie blues, seguito da un ‘aperi-rito’. Dopo le musiche che ricordano le strade di New Orleans e le note anni ’20 dei big del genere, ci sarà la presenza delle aziende locali Terracruda, Ortogiardino e Lento, che faranno degustare i propri prodotti locali ai presenti".

Ma questo sarà solo il primo di ben sedici laboratori, eventi, incontri, performances.

Prosegue Marchi: "Il calendario è aperto a tutti e avrà come luoghi, oltre alla sala Vecchiotti, altri punti di via Valerio, anche all’aperto man mano che arriverà la primavera. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e saranno nel tardo pomeriggio. L’obiettivo è di fare diventare la performance artistica un rito collettivo, di volta in volta declinato in generi e attività diverse. Il secondo appuntamento ad esempio, che si terrà per un intero weekend, dal 14 al 16 febbraio, sarà un laboratorio di scrittura, recitazione e improvvisazione dedicato al cellulare, rivolto in particolare ai giovani ma anche a coloro che vogliono liberarsi le mani da questo ingombro in maniera giocosa. Tutto parte dalla domanda: ci si riesce ad abbracciare stretti col cellulare in mano? Vedremo come andrà. Poi, nel corso dei mesi, tanti stage, tante tappe di vario argomento in cui al centro ci sarà la sincerità, il mostrare ciò che abbiamo dentro piuttosto che la spettacolarità, molte di queste con tanti amici, ex allievi e collaboratori di questi 45 anni di attività, tra cui Claudia Ceccarini, colei a cui sto passando gradualmente il testimone".

Soddisfatta l’assessore alla cultura Lara Ottaviani: "Un plauso a Marchi e a Cust2000 per aver ideato tantissime iniziative coinvolgenti, un vero cartellone che tocca vari settori dell’arte e anche la psiche".

Conclude Massimiliano Sirotti, assessore all’istruzione: "Saranno coinvolte le scuole in vari modi, ed è bello perché anche questa iniziativa va nella direzione di una comunità educante".

Giovanni Volponi