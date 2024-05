Telea con il vento in poppa. Trionfa alla Pesaro-Pola

E’ Telea dello skipper Paolo Terenzi la vincitrice della 38ª Pesaro-Pola. Un trionfo a sorpresa quello dell’imbarcazione portacolori del Club Nautico di Cattolica, che non aveva velleità se non quelle di migliorare i suoi tempi rispetto alle scorse partecipazioni. Ma la bonaccia che ha stoppato la corsa delle prime nel canale di ingresso a Pola ha favorito la piccola stazza del ‘Bavaria’ romagnolo che ha tagliato il traguardo alle 4 09’40’’ del mattino. Grande battaglia per il podio: la seconda, Valentina 4 dello skipper Mauro Tinti (Ravenna Yachting Club) è arrivata appena 2’ dopo mentre la terza, Gap IV dello skipper Ubaldo Santarelli (Ancona Yachting Club) un minuto dopo ancora. Poi, alle 4 e 19’ ecco il Chica Boba II di Giovanni Gasparini (Compagnia della Vela Pesaro), X Be di Roberto Garbuglia (Porto Civitanova) e Stardust di Letterio Morabito (Lega Navale Ancona), la barca vincitrice dell’edizione 2023.

"E’ stato emozionante – racconta lo skipper di Telea –: eravamo davanti al porto insieme alle prime sei, inchiodati dalla bonaccia, mentre il resto del gruppo arrivava con l’abbrivio del vento e ci hanno superato. A quel punto anziché il gennaker abbiamo deciso di montare il code, una vela più semplice da gestire, e abbiamo passato tutti veleggiando a 1,7 nodi. Devo riconoscere l’abilità di Luca Falcioni, che in quel momento era al timone. Con una barca del 2002, che abbiamo trasformato per renderla più veloce speravamo in un bel risultato, ma non certamente di vincere la regata".

Classifica - Classe A: 1) Malua - Andrea Ottani Sconza (Lega Navale Pesaro). Classe B: 1) Buri – Robert Salic (Jk Delfin Croazia). Classe C: 1) X Be – Roberto Garbuglia (C.V.Portocitanova). Classe D: 1) Juanita – Paolo Laface (Fuorisailing Ancona). Classe E: 1) Valentina 4 – Mauro Tinti (R.Y.C.) Classe F 1) Bliss – Elisabetta Maffei (Cdv Cesenatico). Classe G: 1) Chica Boba II – Giovanni Gasparini (Cdv Pesaro). Veleggiata 1) Classe Va: Juppiter – Massimo Giampaoli (Lega Navale Pesaro). Classe Vb: 1) My Twins – Paolo Bartolucci (Club Nautico Pesaro). Classe Vc: 1) Telea – Paolo Terenzi (Club Nautico Cattolica).