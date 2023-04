Pesaro, spunta l'errore sul telo dei ponteggi in piazza del Popolo

Pesaro, 18 aprile 2023 – E' appena stato montato ed è subito finito nel mirino degli occhi più attenti. E' il telo dei ponteggi sulla facciata della vecchia intendenza di Finanza. Un telo "sgrammaticato", con errore da matita rossa. Nella parola "efficentamento" non compare la "i". Una svista del tipografo o il frutto di una scarsa frequentazione con libri di grammatica e dizionari? Chissà! Fatto sta che l'errore è lì, campeggia a 5 metri da terra, e soprattutto è stato immortalato e ha già fatto il giro dei social. Non è mancato chi ha sottolineato come non sia un bel biglietto da visita per Pesaro, capitale della cultura. C'è da scommettere che qualche mano si affretterà a correggere l'errore ed aggiungere la "i".