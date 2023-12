Tip Top, fine dei giochi. Dopo 34 anni chiude il negozio simbolo del divertimento in città

Gli scaffali vuoti e i cartelloni fuori dal negozio che segnalano la chiusura dell’attività con sconti fino al 90%, non lasciano più dubbi. Sarà sabato l’ultimo giorno di apertura del noto negozio di giocattoli pesarese ‘Tip Top’ in via Baccelli che, in quei 600 metri quadri di locale, ci ha visto crescere generazioni di bambini e bambine. "Abbassiamo le saracinesche dopo ben 34 anni di attività – racconta la titolare Emanuela Bassi -. Sono giorni difficili, ci vengono tutti a salutare e piangono nel vedere le scaffalature vuote, ma purtroppo questa è la realtà. Io e mio marito vogliamo goderci la pensione e la burocrazia in Italia non permette a mio figlio di portare avanti l’attività".

"Se ne sta andando via un punto di riferimento per la città", esclamano alcuni clienti dopo aver provveduto agli ultimi acquisti di Natale, avviandosi verso l’uscita del negozio per l’ultima volta. "Che tristezza vederlo così vuoto – proseguono – sarà difficile rimpiazzarli". Difficile certamente per un negozio che, in qualche modo, ha fatto la storia della città diventando il paradiso dei più piccoli.

"Per prima cosa vogliamo ringraziare tutti i nostri clienti – prosegue Bassi –. Loro sono giorni che vengono in negozio a ringraziarci per esserci stati in tutti questi anni, ma senza di loro noi non avremmo potuto fare nulla".

Di giochi in quelli scaffali ne sono passati tanti, dai Lego ai Cicciobello fino alle nuovissime bambole LoL che in questi periodi sembrano essere il sogno di ogni bambina ma "ricorderò per sempre un Game boy (la console portatile di videogiochi) che acquistai – dice Giancarlo Battazza – non ricordo nemmeno bene l’anno, e che aveva tutta la postazione, con la seggiolina e il tavolino incluso. "Le dico solo – prosegue Battazza, ridendo – che qualche anno dopo ero riuscito a rivenderlo per 1300 euro. Perché i giochi sono anche questo: un’esperienza che nel tempo fa affiorare i ricordi, una memoria che ci porteremo con noi per tutta la vita e che abbiamo tramandato a tutti i bambini che sono passati di qui e che, a loro volta, qui ci hanno portato i loro figli. Questa è stata la nostra vittoria".

A portare avanti la baracca voleva essere il figlio Michele Battazza che però da sabato dovrà reinventarsi: "Io avrei voluto continuare, sognavo il passo della seconda generazione ma il mondo è cambiato. Alcuni clienti entravano nel negozio e confrontavano i nostri prezzi con i grandi colossi mondiali online, per poi andarsene senza acquistare". All’interno del negozio sono disponibili molti scaffali che andrebbero buttati, i titolari rivenderanno tutto ad un prezzo irrisorio a chiunque sia interessato. Per info contattare il numero 339 7456369. Quale nuova attività arriverà al posto dello storico ’Tip Top’ ancora non si sa.