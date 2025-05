Tolentino trionfa a Chiesanuova: goleada e finale playoff di Eccellenza

0

TOLENTINO

: Ajradinoski, Tempestilli (15’st Perini), Ciottilli (25’st Sfasciabasti), Tanoni, Canavessio, Monaco, Pasqui, Palladini, Persiani, Mongiello, Russo. All. Mobili

TOLENTINO: Bucosse, Stricker, Tizi, Strano, Conti (12’st Badiali), Tomassetti (41’st Di Biagio), Manna (28’st Giandomenico), Tortelli, Moscati, Capezzani (38’st Massini), Cicconetti (16’st Peluso). All. Passarini

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro

Reti: 11’ Tortelli, 4’st su rigore Capezzani, 30’st Stricker, 45’st Massini

Note: spettatori 400 circa; ammoniti Tempestilli, Canavessio, Tortelli, Moscati, Capezzani; corner 1-7; recupero 8’ e 5’

A distanza di tre mesi il Tolentino ri-vince di goleada a Chiesanuova e conquista la finale playoff di Eccellenza. La squadra di Passarini la sblocca subito, poi dopo aver controllato la reazione dei padroni di casa nel finale del primo tempo, nella ripresa dilaga concludendo con un poderoso 0-4. I cremisi confermano uno stato psicofisico strepitoso salendo a 12 gare senza sconfitta e mandano un chiaro avvertimento a K-Sport e Maceratese che domenica giocheranno lo spareggio.

Finisce male nel risultato, ma con un voto complessivo altissimo, la stagione del Chiesanuova, forse arrugginito dall’infinita pausa dalle gare ufficiali, l’ultima datata 6 aprile.

Cronaca. Acciaccati di lusso in attacco, i tecnici iniziano con Sbarbati e Lovotti in panca. Mobili ritrova Monaco in difesa dopo tre mesi e va con il 4-2-3-1. C’è Cicconetti non l’altro ex Badiali nel 4-3-3 di partenza di Passarini. Al 4’ botta di Capezzani su punizione, Ajradinoski in corner. Il Tolentino si conferma pericoloso sulle palle inattive e all’11’ da angolo svetta Tortelli per lo 0-1. Ancora lui dopo la tripletta dell’1-5. A metà frazione il gioco si ferma a lungo due volte, prima per un colpo fortuito al volto di Capezzani, poi per una botta al costato di Ajradinoski. Al 38’ liscio di Strano, Persiani prova a punire ma un rimpallo salva i cremisi. La sfida si incattivisce, nel maxi recupero punizione di Mongiello out di poco.

Secondo tempo. Pronti-via e Tizi imbuca per Moscati, sinistro e volo di Ajradinoski. Subito dopo la punta è inarrestabile in progressione, arriva in area ed è atterrato. Dal dischetto Capezzani fa 0-2. Russo cerca di dare la scossa, bel sinistro su punizione, gran risposta di Bucosse. Al 26’ ancora Moscati se ne va, assist per il neoentrato Peluso che calcia debole e spreca il colpo del ko. Giungerà poco dopo grazie a Stricker. Con orgoglio il Chiesanuova cerca la rete della bandiera, ma al 45’ punizione di Peluso deviata, prodigio di Ajradinoski quindi tap-in di Massini. Il primo gol del 2008 suggella il trionfo cremisi, con i tifosi che cantano "Chi non salta è pistacoppo", auspicando la finale con la Maceratese.

Andrea Scoppa