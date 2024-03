Torna ‘Ciao Rudy’: il torneo di basket giovanile riempie gli alberghi

Un’invasione di giovani cestisti per i tornei di Pasqua, che riempiono gli hotel da ormai 23 anni. Ma anche questa volta non sono bastati ad ospitare tutti. Oggi si aprono sia il 24° Torneo nazionale maschile "Ciao Rudy" organizzato da Pino Mainieri, con la collaborazione di Fernando Labella, che il 20° torneo femminile "Olimpia Basket" grazie al grande lavoro di Giulio Gigliotti. Il mega-torneo vede la partecipazione di 58 squadre maschili e 64 femminili provenienti da ben 14 regioni Italiane.

Grandi numeri, dunque. Sono circa 2.000 gli atleti, con 300 tra allenatori e accompagnatori ed oltre 1.000 i genitori al seguito. Si gioca su 18 impianti della nostra provincia, con inizio oggi alle 15.30 fino alle 22, si proseguirà poi domani e domenica con partite dalle 8.30 alle 20. Le finali lunedì di Pasquetta al Pala Megabox per il maschile e alla palestra Nord della Vitrifrigo Arena per il femminile. Nei grandi numeri di questa manifestazione vanno conteggiati anche 80 gli arbitri del Cia provenienti da Marche e Umbria, con 10 Istruttori federali, per arbitrare circa 300 partite in 4 giorni. Saranno presenti anche due dirigenti della Fip nazionale, segnale del grande interesse mediatico dell’evento.

"Non è andato però tutto liscio - spiega Pino Mainieri -: il dispiacere più grande è che se a Pesaro ci fossero più dei 16 hotel riscaldati che ci ospitano, si sarebbe potuto arrivare a oltre 200 squadre e non è stato piacevole dire di no alle società che partecipano al nostro torneo da vent’anni. Siamo sempre costretti a organizzare l’evento a numero chiuso per questi motivi. Un ringraziamento sincero va all’assessorato allo Sport del Comune di Pesaro e all’Ufficio Sport per la tempestività nel risolvere le emergenze e all’Apa Hotels per la complicata gestione logistica. Non è stato possibile collocare tutte le 122 squadre a Pesaro, si è reso necessario mandarne 16 in tre hotel di Cattolica, con ovvi problemi in più da gestire da parte dell’organizzazione".

e.f.