Torna Playlist: la rassegna musicale di Amat tra gospel, rock e fado

Torna Playlist, la rassegna musicale curata da Amat. L’undicesima edizione, benedetta dal vicesindaco Vimini per la qualità e l’offerta diversificata di generi, si dislocherà tra Teatro Rossini, Teatro Sperimentale e chiesa dell’Annunziata.

Il programma si apre il 29 dicembre al Teatro Rossini con un appuntamento natalizio all’insegna del gospel con i Washington Gospel Singers, prestigioso coro votato come miglior gruppo della regione di Washington.

Si riprende nel 2025 (il 9 gennaio) al Teatro Sperimentale con Crema e Mivergogno. Rappresentanti di un pop particolare proporranno nuove canzoni dopo il successo "emotivo" dell’album Cinema soda, uscito nel 2023. A loro si unisce Mivergogno, progetto musicale indipendente di Daniele Gatto.

Il 16 gennaio al Teatro Rossini arriva Matthew Lee con The Prince Of Rock’n’Roll Tour. L’artista pesarese, e la sua band sfoggiano un repertorio che, oltre ai suoi brani, passa dagli intramontabili Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana.

Il primo febbraio Paolo Benvegnù farà tappa al Teatro Sperimentale con il Piccoli Fragilissimi Film - Reloaded Tour. Chitarrista e cantautore italiano, ex leader degli Scisma, ha vinto la Targa Tenco come migliore album per il 2024 con È inutile parlare d’amore. L’artista presenta live brani della nuova versione dell’album che vede collaborazioni importanti con Paolo Fresu & Ermal Meta, Tosca, Malika Ayane, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Motta, Dente e tanti altri. Ad aprire il suo concerto è unadasola, duo toscano selezionato nell’ambito di Glocal Sound / Giovane musica d’autore in circuito e composto da Arianna Lorenzi, ai sintetizzatori e alla cassa dritta, e da Francesco Tommasi, alla chitarra e all’elettronica.

Il 22 febbraio la chiesa dell’Annunziata apre le porte a Regola, suite in 9 quadri ispirata a Hildegard von Bingen (1098-1179), una straordinaria performance di NicoNote, artista poliedrica e sperimentatrice.

Unnatural Self è il titolo del nuovo album di Paolo Tarsi che sarà presentato dal vivo il 15 marzo alla Sala della Repubblica del Teatro Rossini di Pesaro insieme a Filippo Macchiarelli, basso e voce, e all’ex batterista e percussionista di Diaframma e CSI Alessandro Gerbi.

Kiioto in scena al Teatro Sperimentale il 21 marzo, è il nuovo affascinante progetto di Lou Rhodes – cantante nominata al Mercury Music Prize, indimenticabile voce e co-fondatrice dei Lamb (band di Manchester considerata tra le più importanti ed influenti della scena musicale elettronica alternativa di fine anni 90) e del pluripremiato musicista/cantautore di successo Rohan Heath.

In Quello che conta Ginevra Di Marco il 9 aprile al Teatro Rossini proporrà assieme alle sue le canzoni di Tenco, vestendole con un nuovo abito musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale ma le rinnova, permettendo sempre alla loro essenza più profonda di affiorare. Ginevra Di Marco sarà affiancata dagli inseparabili compagni d’avventura Francesco Magnelli e Andrea Salvadori che di questo lavoro hanno curato gli arrangiamenti.

Figlia della famosa cantante di fado Teresa Siqueira, Carminho, nata tra chitarre e voci di fado, chiude in bellezza Playlist Pesaro il 7 maggio al Teatro Rossini con Portuguesa, dal titolo del suo ultimo album.