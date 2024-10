Torraccia, il nuovo asilo. Novanta posti in più : "Entro il 2026-27 liste d’attesa azzerate"

Assegnati ieri mattina i lavori per il nuovo asilo nido (sopra, un rendering) da 90 posti che sorgerà alla Torraccia. Il cantiere da 2milioni e 160mila euro, interamente finanziato dal bando Pnnr, è stato affidato alla ditta pesarese Src Italia. I lavori, che inizieranno entro fine anno, saranno terminati entro il 30 giugno 2026. "Nonostante la proroga concessa dal Ministero al 10 dicembre – spiega Riccardo Pozzi, assessore alle Nuove Opere - siamo soddisfatti per essere riusciti a correre su questo intervento importante". "Un nuovo asilo da 90 posti per la fascia 0-3 anni, di cui la città, e il quartiere Torraccia, aveva bisogno e che in questa zona - con una forte concentrazione residenziale, mancava. Un servizio che inoltre, insieme ad altre progettualità messe in campo dal Comune (il polo 0-6 di via Rigoni, le nuove assunzioni) ci permetterà di azzerare le liste d’attesa per i nidi, in base agli indici previsionali, entro l’anno scolastico 2026/2027", precisa Camilla Murgia, assessora alle Politiche educative.

L’assessore Pozzi aggiunge: "L’intervento consiste nella costruzione di un nuovo complesso a un piano in un’area pianeggiante di proprietà del Comune all’interno di Torraccia, tra via Degli Abeti, via Dei Frassini e via Dei Tigli. Avrà uno spazio esterno recintato e due ingressi: uno principale pedonale da piazzale Vittime Heysel; uno secondario, carraio, sul lato sud, in continuità con via dei Frassini, riservato per gli addetti ai servizi e per i mezzi atti a rifornire la cucina dell’asilo. L’edificio sarà composto dalla moltiplicazione di "casette" L’edificio sarà composto 635.51 mq destinati a servizi per bambini e di 159,86 mq per i docenti. All’interno, si aprirà con la hall, costituita dalla zona kiss&cry, spazio che segna il distacco ed il riavvicinamento quotidiano con i genitori e dallo spazio accoglienza "agorà". All’interno sarà strutturato in due blocchi, ciascuno con una sezione 0-12 mesi, una 13-24 mesi e una 25-36 mesi.

ali.mu.