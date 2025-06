Tragedia in Carpegna. Malore sulla mountain bike. Perde la vita un 71enne

Una giornata di sport e natura si è trasformata in tragedia sul Monte Carpegna, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita durante un’escursione in mountain bike, in prossimità del passo della Cantoniera. L’uomo, appassionato di escursioni e cicloturismo, era partito di prima mattina con un gruppo di amici, deciso a godersi il clima ideale e i paesaggi mozzafiato della vetta simbolo del confine tra Marche ed Emilia-Romagna. L’escursionista ha improvvisamente accusato un malore. Si è fermato, si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti dei compagni di pedalata, che hanno subito intuito la gravità della situazione.

Mentre uno di loro ha iniziato a praticare le manovre di rianimazione cardiopolmonare, un altro ha allertato la centrale operativa del 112. In pochi minuti, dagli operatori del 118, è stato attivato l’elisoccorso Icaro 02, che ha raggiunto la zona impervia dove si trovava il gruppo. L’équipe medica ha preso in carico l’uomo, proseguendo per lunghi minuti le manovre salvavita. Ma nonostante ogni tentativo, per il ciclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Il recupero della salma è stato effettuato dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, affiancate dai colleghi dell’Emilia-Romagna, con il supporto dei Vigili del fuoco. Il corpo dell’uomo è stato trasportato a valle e affidato alle autorità competenti, sul caso procedono i carabinieri. Sgomento e cordoglio tra chi ha assistito alla scena e tra gli operatori intervenuti, che hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Un’escursione partita sotto i migliori auspici si è trasformata in un dramma improvviso, che ha interrotto bruscamente la corsa di un uomo che amava la natura e la libertà della montagna. Il Monte Carpegna, meta amatissima da biker ed escursionisti, si tinge di lutto. E mentre le autorità completano gli accertamenti di rito, resta il dolore per una perdita improvvisa.

Ant.Mar.