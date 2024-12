Tragico incidente sulla Flaminia: chi è la vittima

Pesaro, 16 dicembre 2024 – Tragico incidente, sabato notte, a Cantiano. Intorno all’1,15 di ieri lungo la SS 3 Flaminia una persona ha perso la vita in uno spaventoso incidente che ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile. A perdere la vita a causa dei gravi traumi riportati è stato il passeggero che si trovava a bordo dell’auto. Il nome della vittima è Enrico Mattioli, 48 anni, originario di Perugia: lascia la compagna e due bimbi gemelli. Alla guida della Citroen C3 c’era un suo conoscente, 46enne, anche lui residente nel Perugino, che è rimasto ferito nello schianto ed è stato trasportato all’ospedale di Urbino.

La squadra dei vigili del fuoco di Cagli ha collaborato con il personale del 118 e si è occupata della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Cantiano. La strada è rimasta chiusa al traffico per almeno tre ore per permettere gli accertamenti e la rimozione dei mezzi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’autocarro fosse fermo al semaforo di un cantiere stradale dove sono stati previsti dei sensi unici alternati, all’incirca al chilometro 224. Il mezzo pesante, il cui conducente è rimasto illeso, sarebbe stato tamponato dall’auto che sopraggiungeva poco dietro. Per il passeggero non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo. Ferito il conducente, portato d’urgenza ad Urbino.

Un altro incidente, per fortuna senza vittime, si è verificato sabato sera anche a Vallefoglia. Un van, in questo caso, è uscito di strada ed è finito in un fossato.

L’incidente non ha coinvolto altri veicoli e si è verificato intorno alle 22.15, sulla strada per Montecchio. Il mezzo si è ribaltato ritrovandosi sottosopra a circa 4 metri sotto il livello della carreggiata. Il conducente, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Si tratta di un trentenne sudamericano residente in zona, che è stato estratto dai vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto ed è stato poi affidato al personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale a Pesaro in condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari. L’uomo è stato sottoposto ad alcol test e anche ad accertamenti riguardo l’assunzione di stupefacenti.