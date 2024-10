Tre auto rubate in una notte: "Qui in via Cimarosa è il caos"

Tre auto rubate l’altra notte in via Cimarosa. Si tratta di una Golf, una Volkswagen Tuareg e una Opel Mokka, appartenenti a tre diverse famiglie residenti nel quartiere. La Golf è stata ritrovata a Fano dai carabinieri, i banditi avevano manomesso la centralina. Sui furti stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Fano insieme ai militari del radiomobile. Anche un’altra delle tre auto rubate è stata ritrovata a Fano. In un caso i militari del radiomobile si sono anche lanciati all’inseguimento del malvivente che poi ha abbandonato l’auto rubata prima di fuggire a piedi facendo perdere le proprie tracce. Non si esclude che i ladri possano appartenere alla cosiddetta “banda di Cerignola“ che ha già compiuto diversi furti simili. I militari stanno cercando di risalire ai responsabili attraverso il sistema di rintracciamento stradale chiamato targa system.

"Domani (oggi per chi legge) – racconta Claudia B., la proprietaria della Golf – dovrò andare a ritirarla". Tutto bene quindi? Non proprio. "Qui in via Cimarosa la vita è diventata impossibile – dice –. Non solo il parco è ormai stabilmente occupato da tossici e spacciatori, che ci ritroviamo anche sotto casa con la droga nascosta tra i cespugli. Adesso ci vengono proprio in casa: i furti in appartamento sono ormai una costante".

Lunedì scorso i residenti hanno chiesto e ottenuto un incontro con la Polizia locale, per cercare di studiare insieme strategie per contrastare le tante violazioni che chi abita in zona è costretto a patire. "Chiedevamo proprio – spiega Claudia – di chiudere con la barra l’area dei parcheggi dei condomini in via Cimarosa, quelli lato parco. Ci hanno risposto che non era possibile, perché una parte doveva necessariamente essere lasciata libera, ad uso pubblico".