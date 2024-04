Tredici punti persi negli ultimi minuti

Sette gol subiti nei minuti di recupero, 9 in zona Cesarini (dall’80’ in poi), 14 nell’ultimo quarto d’ora (un terzo di tutti quelli incassati). Gli episodi decisivi sono almeno 9, e fanno 13 punti persi. Con quelli, ora la Vis sarebbe in zona playoff. Le partite incriminate: Vis-Olbia 0-1 (80’ Bellodi), Vis-Torres 1-2 (95’ Fischnaller), Vis-Rimini 1-1 (78’ Morra), Vis-Sestri 2-2 (92’ Parlanti), Vis-Spal 1-1 (94’ autorete Peixoto), Vis-Pontedera 0-1 (93’ Espeche), Pineto-Vis 1-1 (77’ Chakir), Torres-Vis 1-0 (93’ Diakite), Rimini-Vis 1-0 (93’ Ubaldi). Di contro, appena 3 punti conquistati in zona Cesarini. Tutto il veleno nella coda. La Vis è la peggior squadra del girone per le reti incassate nell’ultimo quarto d’ora. Un campionato giocato con il tempo deformato.