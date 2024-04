Troise: "Sarà un match tirato. Dobbiamo concentrarci"

Un romano sulla panchina della Vis, un napoletano su quella del Rimini. Dopo aver condotto i biancorossi romagnoli in zona playoff, Emanuele Troise (foto) parla così alla vigilia del derby: ‘Sappiamo l’importanza di questa partita, per la rivalità, la classifica, ma al di là degli avversari dobbiamo concentrarci su noi stessi. Dobbiamo dare continuità alla partita con l’Olbia. Deve andare in campo quel Rimini capace di risalire dall’ultima posizione di classifica, che ha reagito attraverso motivazioni e mentalità. Abbiamo l’opportunità di realizzare qualcosa di bello’.

Nel Rimini assenti lo squalificato Gigli (al suo posto il recuperato Pietrangeli) e gli infortunati Langella, Iacoponi, Malagrida e Rosini. L’attacco dei romagnoli, che da solo ha segnato come tutta la Vis, è il reparto più temibile: si va dai 19 gol di bomber Morra (per lui anche 7 rigori, tutti a segno) agli 8 di Lamesta (recordman di assist, 13), ai 5 di Ubaldi. La squadra romagnola ha segnato tanto su azione (27 gol), quanto su palla inattiva (23) e qui spiccano i 10 gol da calcio d’angolo. La Vis dovrà avere mille occhi. E soprattutto evitare di concedere spazi tra le linee, dove Lamesta sa fare la differenza. In casa il Rimini ha raccolto 30 dei suoi 44 punti. Va in scena il derby numero 62 e la Vis, che al Romeo Neri non vince da 32 anni e un anno fa ha subìto una batosta storica (5-0), spera sia la volta buona per far girare la storia e la classifica.

Programma della 35^ giornata. Anticipo (venerdì): Sestri Levante-Pineto 0-2. Oggi: ore 14 Pontedera-Ancona, Torres-Fermana, Perugia-Olbia; ore 16,15 Recanatese-Carrarese, Juventus NG-Cesena; ore 18,30 Spal-Gubbio; ore 20,45 Rimini-Vis Pesaro. Domani: ore 20,45 Lucchese-Arezzo, Pescara-Entella. Classifica: Cesena 86; Torres 72; Carrarese 64; Perugia 59; Gubbio 54; Pescara, Juventus 48; Arezzo, Pontedera 47; Rimini, Pineto 44; Lucchese 43; Entella, Sestri Levante 41; Spal 37;> Ancona 35;> Recanatese 34>; Vis Pesaro 33>; Olbia, Fermana 25.

Primavera. Passo falso della Primavera di mister Sandreani nella penultima gara di stagione regolare. I biancorossi, nonostante una gara a lungo dominata, sono stati sconfitti al Benelli dal Latina (0-1), abile a sfruttare un contropiede nel primo tempo, ma conservano il terzo posto in classifica.