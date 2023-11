Turisti intrappolati in chiesa, liberati dai vigili del fuoco

Urbino, 27 novembre 2023 - Due turisti sono rimasti chiusi, questa mattina poco dopo le 11, nella chiesa di San Domenico a Urbino, nella centralissima piazza Rinascimento. A liberarli i vigili del fuoco perché la serratura si era bloccata. Si tratta di una coppia greca arrivata nella città ducale per far visita al figlio che si trova a Urbino per gli studi universitari.

Un lunedì mattina da turisti e tra una visita è l’altra arrivano in zona universitari. I due decidono di visitare la chiesa ma non sapevano che è chiusa al pubblico, quindi vedendo la porta aperta sono entrati. Un malinteso che però è stato perfetto nei tempi d’azione: erano in corso le pulizie e proprio in quell’istante la persona addetta era uscita, non vedendo entrare la coppia.

Rientrando ha chiuso il portone, serrandolo con loro all’interno. Una volta finita la visita hanno provato ad uscire. Cosa impossibile. Hanno dunque iniziato ad urlare sempre più forte fino a quando una persona si è accorta che lì dentro c’era qualcuno. È quindi partita una ricerca delle chiavi.

Una volta recuperate si sono rotte nella toppa generando ulteriore paura. Quindi la chiamata ai vigili del fuoco di Urbino che hanno raggiungo San Domenico per liberare i due turisti.