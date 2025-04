Tutte le sfide del pubblico impiego. Si comincia dal rinnovo delle Rsu

Dal 14 al 16 aprile si vota per il rinnovo delle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie) del pubblico impiego. "In tutti i comparti – spiega la Fp Cgil – dagli enti locali, alla sanità e alle funzioni centrali, quotidianamente combattiamo il precariato, costruiamo stabilità e difendiamo il lavoro pubblico. Da anni chiediamo un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione e la stabilizzazione dei precari in scadenza, compresi quelli legati al Pnrr. Inoltre chiediamo la proroga e il completamento delle graduatorie pubbliche per dare continuità ai percorsi di reclutamento e la restituzione del tempo indeterminato come forma ordinaria di accesso al pubblico impiego". A questo si aggiunge la richiesta di salari dignitosi e condizioni di lavoro sicure, nonché la tutela dei servizi pubblici.