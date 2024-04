Ucchielli apre la sua sede: "Avanti per fare ancora di più"

A Montecchio di Vallefoglia è stata inaugurata la nuova sede elettorale, un luogo di incontro e confronto voluto dal sindaco Palmiro Ucchielli. Affiancato dalla consigliera regionale Micaela Vitri e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci, Ucchielli ha esposto ieri ai tanti cittadini presenti tutte le opere pensate e poi realizzate in questi 10 anni di mandato, nella speranza di vederne nascere altre se verrà riconfermato sindaco. "Verrà fatto un programma, si parlerà di nuove idee e si organizzeranno degli incontri con i cittadini per avere anche i loro suggerimenti – ha detto Ucchielli –. Continuerà ad essere un rapporto continuo e costante, per fare considerazioni e progettare insieme il futuro". Un futuro che con la sua lista ‘Democratici e civici per Vallefoglia’ si augura di continuare a scrivere, con l’obiettivo di porre sempre al centro la comunità, "per fare meglio e di più". La lista presenterà delle novità con l’inserimento di figure femminili "perché hanno una marcia in più" e avrà come guida sempre Palmiro Ucchielli, che Micaela Vitri definisce l’uomo dei record.

"Tutti i progetti pensati hanno trovato la loro realizzazione – ha detto la consigliera regionale – e questo fa di Palmiro un grande sindaco. Io sono una di quelle tante persone che gli ha chiesto di ricandidarsi, di non mollare, perché abbiamo bisogno di lui. Ha fatto il massimo e anche di più, grazie anche ad una grande squadra di assessori e consiglieri. Rimaniamo uniti e forza sindaco!".

Ucchielli, visibilmente emozionato, ha promesso di mantenere fede ai suoi ideali e di continuare, qualora venisse rieletto, a esaltare Vallefoglia, "la valle del fare, della longevità e della lungimiranza".

Lucia Arduini