Un compositore olandese alle pendici del Nerone

Da Amsterdam ad Urbino passando per Piobbico. Il compositore Willem Jeths, 63 anni, come molti suoi connazionali e come tanti altri "stranieri" ha scelto le Marche, la Provincia di Pesaro-Urbino e nello specifico Monteforno, nel comune di Piobbico, per vivere buona parte del suo tempo e godere dei scenari naturalistici (e non solo) di questi posti. Willem nel suo campo, quello della musica classifica contemporanea, è una vera e propria celebrità, tanto da aver suonato al cospetto della Regina. Inseguito dai media, lavora come professore di composizione al Conservatorio di Amsterdam e recentemente è stato insignito del titolo di "ambasciatore della musica classica contemporanea". Martedì prossimo sarà al Teatro Sanzio di Urbino con l’opera lirica "The Tell-Tale Heart", basata su un racconto di Edgar Allan Poe (pubblicato nel 1843) che parla di un omicidio commesso dal narratore in prima persona su un vecchio. Una musica magistrale quella di Jeths eseguita dall’orchestra Camerata degli Ammutinati e diretta da Mattia Dattolo con la parte vocale cantata da Jelena Dojcinovic. Accanto a quest’opera lirica verrà eseguita la IV sinfonia di Mahler. Appuntamento quindi il 19 marzo a Urbino (Teatro Sanzio) e con replica il giorno dopo, il 20 marzo ad Ancona (Teatro Sperimentale). Amedeo Pisciolini