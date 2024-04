Un concerto Lis con Cordella

Domani pomeriggio, dalle 17,30 all’Eremo di Fonte Avellana in occasione della Settimana della Cultura a Serra Sant’Abbondio i Soap Opera Dream si esibiranno in concerto accompagnati da interpreti Lis (lingua dei segni), unicità in tutta Italia. L’ensemble, composto da Elisabetta Maddalena Cordella, Luca Casadei e Manuel Manieri, eseguirà un arcobaleno musicale, da Giacomo Puccini fino al sound anni Settanta dei New Trolls e Camaleonti fino a ricordare i 100 anni dei Walt Disney Studios. Ingresso libero.