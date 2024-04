Un defibrillatore a Torre San Tommaso donato dal Lions

Una raccolta fondi di successo ha aggiunto un nuovo tassello al progetto “Urbino città cardioprotetta“. La frazione di Torre San Tommaso da domenica scorsa ha un defibrillatore fisso a disposizione della Comunità: nel suo acquisto e installazione è stato protagonista il Lions club di Urbino, che ha accolto l’invito ad essere parte attiva del suddetto progetto, coinvolgendo anche altre realtà. "Come associazione di servizio – dice la presidente Laura Giamperi – ci siamo subito attivati per fare rete, contattando il Rotary Club di Urbino ed il Centro teatrale di Ateneo. L’obiettivo, con grande orgoglio di tutte le parti attive, è stato raggiunto anche con il contributo di privati, e ciò a dimostrazione del fatto che le interazioni costruttive fra associazioni e territorio determinano sempre una ricaduta positiva sulle comunità che in questi territori vivono".

Il defibrillatore è stato installato all’ex palazzo scolastico, nell’ambito di una serie di postazioni fisse che negli ultimi mesi si stanno ponendo in varie frazioni e luoghi della città, a cura del comitato di Urbino della Croce Rossa Italiana.