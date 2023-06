Un festival al sapore di tradizione: la fisarmonica

E’ un programma di eventi estivi corposo e di qualità, quello di Mondolfo e Marotta, che quest’anno, per la prima volta conterrà anche un ‘Festival della Fisarmonica’ (dal 24 al 27 agosto), a riscoprire il vecchio legame di questo territorio con uno strumento che per molti decenni fu costruito da aziende d’eccellenza mondolfesi. "Dai più piccoli ai giovani, fino alle famiglie. Nel nostro calendario – evidenzia l’assessore al turismo Davide Caporaletti - c’è ne per tutti i gusti e interessi: festival musicali, la rassegna letteraria, mostre, teatro, arte di strada, tradizioni locali, manifestazioni per bambini, iniziative sportive e altro ancora".

Tra gli eventi di spicco, l’atteso ritorno della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’, che da mercoledì prossimo all’8 luglio ospiterà grandi autori del panorama culturale italiano, tra i quali Marino Bartoletti, Paolo Jannacci, Crepet, Caressa, Cirri, De Zan e Genovesi. Molte le serate per i più piccoli, con ‘Giocolandia: la Ludoteca va in vacanza’, il microfestival ‘M3F’ e ‘Fiabe al Bastione’. Il 9 luglio sarà la volta di uno spettacolo di Federico Buffa, mentre tutti i lunedì, dal 10 al 31 luglio, ci sarà l’appuntamento con la rassegna amatoriale ‘Teatro in Piazza’. Sul lungomare e nell’isola pedonale di viale Carducci, il 14 e il 15 del mese prossimo tornerà il ‘Festival degli artisti di strada’; e il weekend successivo (21, 22 e 23) si potrà fare un tuffo nella tradizione marinara con la celebre ‘Festa della Tratta’. Non mancheranno, poi, le occasioni in cui ad essere protagonista sarà la musica: in primis i concerti live di ‘E…state in Piazza’ e ‘Balla con me’.

Sabato 29 luglio sarà dedicato al concerto del maestro Nello Salza e la sua Ensamble al chiostro di Sant’Agostino; mentre il 3 agosto le sette note si fonderanno con la comicità grazie allo spettacolo ‘A ruota libera’ di Max Paiella. Sempre ad agosto tre grandi eventi musicali: dal 5 al 7 al Molo-Arena il ‘Summer Paradise Festival’; dall’8 all’11, in piazza Dell’Unificazione, ‘Marottanta - Bentornati negli anni ‘80’; e il 12 e 13 il ‘Marotta Acustica Festival’. "Quella che ci aspetta è davvero un’estate ricca – riprende Caporaletti - resa possibile dall’impegno continuo di tutti gli assessorati coinvolti e dal lavoro e dalla passione delle associazioni e dei tanti volontari che spendono il loro tempo perché tutto riesca al meglio". Programma completo sul sito web comunale.

Sandro Franceschetti