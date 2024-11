Un patto di rete per difenderle : "Ma solo il 2% ha subìto soprusi da persone che non conosce"

"Gli interventi delle forze di polizia per reati contro la violenza sulle donne quest’anno sono aumentati del 36% rispetto al 2023 nella nostra provincia. Questo dimostra l’urgenza per noi rappresentanti delle istituzioni di agire in maniera ferma, condivisa e veloce. In questa direzione va il Protocollo di rete ’Virginia’, che oggi (ieri, ndr.) viene firmato da 25 realtà del nostro territorio". A dirlo è stato il Prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco in apertura della cerimonia di sottoscrizione del protocollo di rete antiviolenza provinciale, nato per mettere in atto una risposta integrata e concreta al contrasto alla violenza di genere, supportando le donne vittime anche attraverso il reinserimento sociale e lavorativo. Un’intesa sottoscritta in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da Prefettura ed altri 25 soggetti, tra cui Ambiti sociali territoriali, Provincia, Questura, forze dell’ordine, Azienda sanitaria territoriale, Ordini degli avvocati, degli psicologi e degli assistenti sociali, Commissioni per le pari opportunità della Regione Marche e Procure di Pesaro e Urbino, a cui si aggiungono ora i Tribunali di Pesaro e Urino ed Enti del Terzo Settore (passando da 20 a 25 soggetti).

"La violenza di genere è ancora troppo spesso silenziosa ed invisibile – aggiunge il Prefetto – e noi abbiamo la responsabilità di dare voce, sostegno e aiuto necessario alle donne che subiscono violenza. In questa direzione va questo protocollo, che contiene azioni importanti, dal monitoraggio alla programmazione di iniziative, fino all’aiuto concreto nei confronti delle donne". Il Prefetto ha ricordato il ruolo delle case di emergenza presenti sul territorio e quello del Centro antiviolenza "Parla con Noi" (coordinatrice Stella Grassetti, psicologa), così come le competenze che sono state attribuite alla figura del Prefetto in materia di contrasto alla violenza di genere introdotte dalla legge n.168 del 2023 "con la possibilità di adottare misure di vigilanza dinamica, ad esempio del luogo di residenza o di lavoro delle vittime, in caso di denuncia per fatti di reato rientranti nella violenza sulle donne. Negli ultimi tre mesi – conclude il Prefetto – sono state 16 le misure di vigilanza attivate".

E lancia un messaggio alle donne che subiscono violenza: "Non dovete avere paura, le istituzioni sono con voi". Ad intervenire anche Luca Pandolfi, assessore alle Politiche sociali del Comune di Pesaro e presidente del comitato dei sindaci dell’Ast1: "Il Centro antiviolenza e i progetti che vengono messi in campo per supportare le donne vittime di violenza ma anche i loro figli, sono il fiore all’occhiello del nostro territorio – dice -. Nel 2023 sono stati 197 gli accessi al centro, il 91% di queste donne hanno dei figli, il 69% sono donne istruite con titoli universitari o diploma di scuola secondari. Solo il 2% delle donne che hanno denunciato subisce violenza da persone che non conosce. Continueremo a lavorare affinché le istituzioni continuino a mettersi in rete, dando risposte sempre più concrete alle donne vittime di violenza". Il nome del protocollo di rete "Virginia" deriva dalla protagonista di un canto scritto da Leopardi, vittima del primo femminicidio documentato avvenuto a Pesaro.