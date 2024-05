Un ricco programma per “Caprile Agrishow“

Fino a domani XX edizione di “Caprile Agrishow“ con spettacoli teatrali e musicali, convegni, mostre, stand, giochi d’acqua, il tutto curato dall’Istituto agrario Cecchi che ha per dirigente Riccardo Rossini. In queste due ultime giornate si rinnova l’appuntamento con “Caprile illuminata“ dedicato al tema delle “Ri-creazioni“. Alle 17 concerto per arpa e fortepiano dai maestri Paola Perrucci e Carlo Mazzoli, e due conferenze-recital, alle 18 e alle 19, dedicate agli anni dell’infanzia e dell’adolescenza di Rossini (a cura di Maria Chiara Mazzi) e l’altra ai fasti di un celebre banchetto svoltosi a Parigi, in onore del Cigno pesarese, nel 1823, raccontati dal musicologo Marco Beghelli. La giornata si conclude a tavola con un Petit dîner… al sapore di Rossini (prenotazione 0721 2144019). Domani alle 11,30 “Canto della cicala allegra“, coi poeti Loris Ferri e Stefano Sanchini accompagnati dalla chitarrista Lucia Lazzari. Segue aperitivo con Il Nobile, vino spumante di Caprile. Dalle 17, si alternano gli incontri: “Ieri sposi“, sulle nozze di nobili pesaresi di inizio ’800 a cura di Brunella Paolini e Annalisa Cantarini; alle 18 conferenza-recital curata da Lucia Ferrati. Alle 18,45, omaggio a Mazzini “chitarrista“, concerto-conversazione di e con Marco Battaglia. Alle 19,30 conferenza danzata per Antonietta Pallerini,con Elena Ajani. Ingresso libero.

l. d.