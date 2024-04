Un Valfoglia a tutta riesce a domare l’Osimo Stazione

osimo stazione

valfoglia

: Bottaluscio, Pizzuto, Coppi (39’ st Caruso), Masi, Ippoliti, Kaba, Gyabaa, Polenta (33’ st Giri), Giuliani, Staffolani (16’ st Karalliu), Camilloni (25’ st Mazzocchini). All. Busilacchi.

VALFOGLIA: Adebiyi, Pagnello, Cenciarini, Gallotti (37’ st Balducci), Passeri, Bartomioli, Ricciotti, Scoccimarro, Tatò (29’ st Carboni), Diomede, Cirulli. All. Cicerchia.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto.

Rete: 35’ pt Passeri.

Colpaccio del Valfoglia che passa al Bernacchia battendo l’Osimo Stazione. I locali faticano in avvio, non riuscendo a trovare le giuste trame per impensierire gli avversari, che invece sfoderano maggiore lucidità. Al 21’ però Camilloni ha la possibilità di portare in vantaggio i suoi, ma incespica e non trova la porta. Si fa vedere il Valfoglia dalle parti di Bottaluscio che dopo aver neutralizzato un paio di azioni, al 35’ subisce incolpevolmente il gol di Passeri da distanza ravvicinata. Nel secondo tempo il Valfoglia serra le fila a difesa del vantaggio, con i ferrai che provano a scardinare il fortino. Con il passare dei minuti, tuttavia, gli ospiti alzano il baricentro e rischiano addirittura il raddoppio, negato da Bottaluscio, colpendo anche un palo.