Una bella festa per i cento anni di Clara Principi

C’è una nuova centenaria in riva al Metauro: Clara Principi ha spento domenica le cento candeline, circondata dall’affetto della famiglia e dell’amministrazione comunale che ha voluto portarle gli auguri di tutti i vadesi. Classe 1924, Clara è nata in campagna, in una famiglia di cinque figli, dove tutti aiutavano nella gestione del podere. Lei, donna robusta e gran lavoratrice, si adoperò nei campi fino ai 20 anni quando, dopo essersi sposata e trasferita in paese si mise a lavorare come tuttofare all’Albergo da Lucia.

La signora Clara racconta ancora di quando, con la cesta dei panni da lavare in testa, percorreva via Conciatori per raggiungere il punto dove fare il bucato. "In campagna ha sempre lavorato duramente – racconta il figlio – senza mai fermarsi, era quello lo stile di vita di una volta, quando non si conosceva la fatica". La famiglia Principi è una famiglia che andrebbe studiata per la sua longevità: il nonno e la zia di Clara raggiunsero rispettivamente 101 e 103 anni. Se le si chiede il segreto di questo traguardo però, la signora Clara non ha dubbi: "Lavorare tanto e mangiare sano, così non ci si accorge nemmeno del tempo che passa".

Andrea Angelini