Una borraccia a chi consegna plastica a Mms

Rispettare l’ambiente e difenderlo. E’ questo l’obiettivo della giornata mondiale dell’ambiente che vede Marche Multiservizi lanciare una proposta concreta ai cittadini: chi, nelle giornate di oggi, domani e sabato, porterà un chilo di imballaggi in plastica nei quindici centri di raccolta provinciali Mms, riceverà una borraccia in omaggio per ridurre il consumo di plastica monouso. L’obiettivo è anche quello di promuovere buone pratiche come quella di bere acqua del rubinetto che nel territorio servito da Mms è buona e garantita da rigorosi controlli analitici: 138.000 all’anno pari ad oltre 380 al giorno. "Crediamo molto nelle attività di educazione ambientale, tra cui rientrano iniziative come quella che abbiamo organizzato per la Giornata Mondiale dell’Ambiente – spiega una nota di Marche Multiservizi – perché possono essere un importante strumento per avvicinare i cittadini alle buone pratiche della sostenibilità come appunto consumare meno plastica e bere più acqua del rubinetto". I dati generali confermano che negli ultimi 20 anni il consumo di plastica mondiale è praticamente raddoppiato arrivando a superare i 450 milioni di tonnellate annue.