Una “Intelligenza artificiale... aliena“ discussa dagli esperti

Un’intelligenza più che artificiale… aliena. Sarà questo l’oggetto di un convegno aperto a tutti organizzato domani alle ore 10 nella Sala Raffaello del Legato Albani dal Lions Club di Urbino. l’incontro, dal titolo “I.A. Intelligenza Aliena“ vedrà al tavolo, introdotti dal presidente del Club Silvano Severini, tre studiosi della materia, i professori Alessandro Bogliolo, Cristiano Maria Bellei e Flavio Vetrano.

Spiega Severini: "L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente la società, influenzando settori chiave come la sanità, l’industria, la finanza e l’educazione. Le sue applicazioni vanno dagli assistenti virtuali ai sistemi di riconoscimento facciale, fino agli algoritmi dei social network e a quelli predittivi che ottimizzano processi complessi. L’adozione di queste tecnologie solleva interrogativi cruciali sul loro impatto economico, sociale ed etico. L’automazione e l’apprendimento automatico stanno modificando il mercato del lavoro, creando nuove opportunità ma anche sfide legate alla sostituzione di mansioni tradizionali. Il progresso dell’intelligenza artificiale pone anche questioni legate alla privacy e alla sicurezza dei dati, rendendo necessario un dibattito sulla regolamentazione e sulle strategie per garantire un utilizzo responsabile. Approfondire questi temi permette di comprendere meglio le dinamiche in atto e di affrontare consapevolmente le trasformazioni presenti e future".