Una K-Sport corsara stende Montegranaro

montegranaro

0

k sport

1

: Taborda, Diouane, Ruggeri, Rozzi (54’ Morales), Zaffagnini (30’ Pagliarini), Kukic, Malavolta (72’ Capodaglio), Valentini (46’ Marilungo), Tonuzi, Tissone F. (86’ Cicconetti), Jallow. A disposizione: Mallozzi, Pagliarini, Foresi, Capodaglio, Morales, Corrado, Mazzieri, Marilungo, Cicconetti. All. Daniele Marinelli.

K-SPORT MONTECCHIO GALLO: Andreani, Rastelletti, Notariale, Dominici G., Nobili A., Paoli, Peroni, Torelli, Vegliò (72’ Dominici E.), Magnanelli (62’ Bardeggia ( 86’ Gurini)), Fiorani (76’ Baruffi). A disposizione: Elezaj, Baruffi, Sciamanna, Gurini, Baldelli, Bardeggia, Dominici E., Mazzari, Pizzagalli. All. Simone Lilli.

Arbitro: sig.ra Laura Mancini, sezione Macerata.

Assistenti: sig. Emanuele Bellagamba, sezione Macerata; sig. Zef Preci, sezione Macerata.

Note. Ammoniti: Valentini

Reti: 13’ rig. Magnanelli

Dopo sette giornate di campionato, la KSport Montecchio Gallo, torna ad assaporare il gusto della vittoria e lo fa imponendosi in casa del Montegranaro. Calzaturieri che arrestano la propria corsa e vengono agganciati in classifica proprio dagli avversari odierni. Per entrambe ormai i playoff sono un miraggio, visto che a due giornate dal termine, il quinto posto dista cinque lunghezze. Grande caldo allo stadio “La Croce”, dove il Montegranaro si affida davanti a F. Tissone in supporto di Jallow e Tonuzi. Mister Lilli risponde schierando la sua KSport Montecchio Gallo con Magnanelli e Vegliò, lasciando in panchina Bardeggia. Le due formazioni partono forte e a sbloccare il risultato ci pensano gli ospiti, che al 13’ conquistano e realizzano un calcio di rigore con Magnanelli, che davanti a Taborda è freddo e trasforma.

Il Montegranaro è costretto dunque a rincorrere già nel primo tempo. I gialloblù provano a creare qualche grattacapo agli avversari, cercando di sfruttare la rapidità dei propri attaccanti, ma la difesa ospite regge l’urto ed i biancorossi vanno all’intervallo in vantaggio. Nella ripresa i padroni di casa provano subito ad inserire maggior peso nel reparto offensivo, dentro Marilungo e Merzoug, ma gli ospiti tengono bene il campo, concedendo poche occasioni ai ragazzi di Marinelli.