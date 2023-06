Un’estate "sostenibile" Al mare in navetta gratis

E chi vuole andare al mare non in auto e nemmeno in bicicletta come ci va? In navetta. L’ "Estate da Capitale" di Pesaro2024, passa anche per una fruizione sostenibile, in sicurezza e relax, della zona mare della città, "garantita, anche per questa stagione, dalle navette gratuite che dai parcheggi scambiatori conducono alle spiagge e ai luoghi di interesse di Pesaro, Capitale italiana della cultura… anche degli spostamenti “green”" sottolinea Enzo Belloni, assessore all’Operatività.

Confermate dal Comune, in collaborazione con Adriabus, le quattro linee: “Viale Trieste” e “Sottomonte” (già attive negli orari previsti), “Notturna” (al via da domani), “Baia Flaminia” (dal 17 giugno). Sospesa temporaneamente la “Riviera del San Bartolo”, "in attesa di ripristinare la strada che dal borgo conduce alla spiaggia, interrotta, e vietata al transito di persone, biciclette e veicoli, dalle frane dovute all’alluvione di maggio" sottolinea Belloni evidenziando che "le navette riducono traffico e inquinamento e aiutano pesaresi e visitatori a raggiungere, senza stress, spiagge, attività economiche e luoghi di interesse".

Non solo ma anche per eventi quali CaterRaduno, UlisseFest, Popsophia ed altri. Le navette sono collegate agli spazi di sosta dislocati nella città, tra cui "il parcheggio gratuito di Villa Marina che contiene può accogliere 170 auto e 63 motorini; a due passi dal mare" precisa Belloni. Confermati anche quelli a Sottomonte (“Ex CPA” ed Imprevisto, vicino all’omonima Cooperativa), per un totale di 160 stalli. Spazi a cui si aggiungono (a partire da oggi) quelli del retro dell’istituto alberghiero Santa Marta, grazie alla disponibilità della Provincia e della scuola gratuiti per la sosta dal lunedì a venerdì (eccetto festivi) nei mesi di maggio, giugno e settembre. Dall’1 luglio al 3 settembre, per la sosta a Sottomonte, è previsto il pagamento della tariffa (1ª ora 1 euro, 2ª e 3ª 0.75, 4ª ora e successive 0.50. pagamento anche con app Phonzie e MooneyGo). Per i mezzi a due ruote, la sosta è consentita e gratuita nel park “Ex Cpa” e “Santa Marta”. Gli orari di apertura sono dalle 8 alle 20. Il parcheggio di Campo di Marte e viale Varsavia, in Baia Flaminia, sarà a pagamento dalle ore 9 alle ore 21, i festivi e prefestivi, a partire da sabato 17 giugno a domenica 3 settembre con le seguenti tariffe: per la 1ª ora 1,05€; per le successive 1,25 euro (sosta minima 30 minuti 0,30).

Date e orari delle navette. La Linea “Viale Trieste” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica); a luglio e agosto si svolgono quotidianamente; a settembre la navetta effettua il percorso sabato 2 e domenica 3.

La linea “Sottomonte” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica). A luglio e agosto si svolgono quotidianamente. A settembre la navetta effettua il percorso sabato 2 e domenica 3 e sabato 9 e domenica 10.

La linea “Baia Flaminia” transita ogni 15 minuti, dalle 9 alle 20:45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20:55), con partenze dalla darsena del porto per raggiungere le spiagge, negli ultimi due settimana di giugno (17 e 18; 24 e 25 giugno); in tutti i weekend di luglio e agosto; sabato 2 e domenica 3 settembre.

La linea “Notturna” transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. La navetta sarà attiva sabato 10, domenica 11, sabato 17, domenica 18 e, dal weekend successivo tutti i giorni fino al 31 agosto. A settembre correrà sabato 2 e domenica 3.

Davide Eusebi