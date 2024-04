Urbania, la salvezza è in tasca: "Traguardo importante"

Il campionato di Eccellenza dopo la sosta ha partorito il bel successo dell’Urbania e a sorpresa le sconfitte della K Sport Montecchio Gallo e dell’Urbino. Riguardo alla classifica, nulla è cambiato nei primi tre posti, con il Montefano leader a 51 punti, la Civitanovese seconda a quota 50 e il Chiesanuova terza con 48 punti, Il quarto posto è stato preso (a discapito dell’Urbino sceso al quinto e a meno 7) dal Castelfidardo (a meno 6 dalla capolista). Ecco chiaro che con 9 punti rimasti in palio da qui alla fine la lotta per il successo finale è ormai una corsa tra le prime 3. Guardando in basso è stato un turno dove solo il fanalino di coda (Atletico Azzurra Colli a Montecchio) ha colto dei punti importanti.

Qui Urbania. Il bel successo conseguito a Monte San Giusto è commentato dal ‘patron’ dei durantini Jacopo Sansuini: "Questa vittoria ci porta alla salvezza matematica con tre giornate d’anticipo e per noi è motivo di grande soddisfazione. L’obiettivo principale della stagione l’abbiamo centrato, nonostante un campionato di Eccellenza tra i più difficili degli ultimi anni e nonostante i tanti infortuni. Centrare l’obiettivo con 3 giornate di anticipo è qualcosa di importante che ha fatto la mia squadra e io sento di dire che siamo soddisfatti, è stata una giornata importantissima, veramente un grazie a tutti. Ora rimangono tre partite e vogliamo migliorarci ancora".

Qui K Sport Montecchio Gallo. "Quella di domenica è stata una brutta partita – dice il direttore sportivo Raffaele Pitta, riferendosi alla sconfitta con l’Azzurra Colli – speravo che con la lunga pausa ci fossimo riusciti a scrollarci di dosso le ultime brutte prestazioni, invece non abbiamo invertito il trend incappando in una sconfitta che fa male. Abbiamo subito il gol dell’Azzurra Colli su penalty in avvio, poi come era chiaro che fosse il nostro avversario si è chiuso nella propria metà campo e non siamo riusciti a pareggiare, ma la cosa forse più grave è che ci abbiamo provato davvero poco. Vero è che finché la matematica non ci condanna, continueremo a batterci per raggiungere i play off ma le possibilità sono oramai davvero poche".

Qui Urbino. "Risultato bugiardo perché purtroppo la gara è stata condizionata dal gol dell’1-0 subito dopo pochi minuti – dice il direttore generale Ivan Santi dopo la sconfitta sul campo della capolista Montefano – Ma nella seconda parte del primo tempo abbiamo iniziato a fare noi la partita chiudendo gli avversari nella loro metà campo e creando diverse occasioni per pareggiare. Purtroppo ci è mancata la stoccata vincente. Nella ripresa il Montefano, squadra quadrata e organizzata, ha abbassato i ritmi spezzando il gioco e difendendosi con tutti gli effettivi. Abbiamo avuto predominio territoriale ma con poche occasioni. I due gol nel finale non rendono giustizia alla partita perché nel complesso il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ora rimbocchiamoci le maniche perché l’obiettivo play off è alla portata ma in questo campionato nulla è scontato ma tutto va guadagnato". Amedeo Pisciolini