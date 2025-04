Va in scena il Trionfo del Carnevale. In città rivive il Rinascimento

È stata presentata ieri pomeriggio nella sala del consiglio comunale la ventitreesima edizione del Trionfo del Carnevale.

Si tratta di una magnifica e coloratissima kermesse in stile rinascimentale che si svolgerà il 9, 10 e 11 maggio prossimi e che coinvolge tutti i quartieri della città in una gara di emulazione che riguarda non solo le prove di destrezza e abilità, prima tra tutte la super spettacolare "cursa all’anello" al "campaccio", ma anche gli spettacoli, le locande le attrazioni musicali e quelle culinarie.

All’incontro di presentazione erano presenti, oltre a una rappresentanza degli oltre mille figuranti, il sindaco Massimo Berloni, il vice sindaco Michele Chiarabilli, l’assessore al turismo Federica Romiti, il presidente della Pro loco Graziano Gianbartolomei e il rappresentante dei commercianti Giorgio Aguzzi. Dicevamo che il Trionfo è una rievocazione storica rinascimentale che ha come richiami tornei cavallereschi, giochi storici, la sontuosa sfilata della corte del Cardinale nella giornata inaugurale, giocolieri, danze col fuoco, sbandieratori. Nella sua organizzazione è coinvolta l’intera comunità.

Il Trionfo ha la sua origine in un evento ben preciso che risale al lontano 1559. In quell’anno il Cardinale Giulio Della Rovere, infatti, decise di trascorrere il carnevale nella sua amata città di Fossombrone. Per l’occasione organizzò diverse "immascherate", ovvero delle sfilate in maschera, con l’intento di divertire la cittadinanza, cosa che gli riuscì benissimo.

Si diceva che le giornate vere e proprie sono tre, ma ci sarà un "antipasto" giovedì 8 con la presentazione in San Filippo del libro di Giovanni Volponi "La corte dei veleni"; nella stessa giornata ci sarà la benedizione degli stendardi, questa però avrà luogo in cattedrale.

Novità di quest’anno, la mattina dell’11 maggio, il Palio dei bambini: i ragazzini si sfideranno coi colori del loro quartiere al "campaccio", proprio come i grandi. Nel pomeriggio, poi, l’abbiamo già anticipata, la finalissima della "cursa all’anello", ovvero la gara che aggiudicherà il Pallio del Cardinale.

a. bia.